Tralleis Bekliyor, Binlerce Turist AydÄ±n’Ä± Transit GeÃ§iyor

AydÄ±n ÅŸehir merkezinin en bÃ¼yÃ¼k tarihi ve turistik hazinesi olan Tralleis Antik Kenti, kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÄ±llardÄ±r devam ettiÄŸi halde kÄ±smen de olsa henÃ¼z turizme aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ deÄŸil.

KazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±sÄ±tlÄ± olanaklarla olsa da yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren ve dÃ¼nyada eÅŸine az rastlanÄ±r tÃ¼rden devasa tÃ¼nelleri kÄ±smen gÃ¼nÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lan Tralleis Antik Kenti, bugÃ¼ne kadar turistlerin ziyaretine aÃ§Ä±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de sÄ±k sÄ±k hÄ±rsÄ±zlarÄ±n ve definecilerin talanÄ±na uÄŸruyor.

Arsenal’e baÄŸlÄ± devasa Yer altÄ± tÃ¼nellerinde en son da aydÄ±nlatma kablolarÄ± hÄ±rsÄ±zlarÄ±n gazabÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¼rekli bir turizm faaliyeti olmadÄ±ÄŸÄ± ve bu nedenle de ilgili gÃ¶revlilerden mahrum bulunduÄŸu iÃ§in gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± bir hayli zorlaÅŸan Tralleis, arkeolojik kazÄ±lar ilerledikÃ§e daha da savunmasÄ±z hale geliyor.Turizmde yaz sezonunun aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde baÅŸta Efes, Didim, Milet, Afrodisias gibi Antik kentlere turist akÄ±nÄ± olurken, AydÄ±n ÅŸehri bu yÄ±l da Tralleis’in henÃ¼z turizme aÃ§Ä±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle milyarlarca DolarlÄ±k turizm gelirinden mahrum kalacak.

Yaz aylarÄ±nda hemen hemen hergÃ¼n KuÅŸadasÄ± LimanÄ±’na yanaÅŸan dev yolcu gemilerinden inen binlerce turist, gÃ¼nÃ¼birlik turlarla Ã¶nce Efes’e ve buradan da Afrodisias ve Pamukkale’ye gidiyor. Bu turist kafileleri ve tur otobÃ¼sleri hem gidiÅŸte ve hem dÃ¶nÃ¼ÅŸte AydÄ±n ÅŸehrini transit geÃ§iyorlar.

Oysa Tralleis Antik Kenti turizme aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, ÅŸu gÃ¼nlerde Afrodisias ve Pamukkale’ye gitmekte olan pek Ã§ok turist kafilesi AydÄ±n’a da uÄŸrayacak ve Tralleis’i gezdikten sonra yollarÄ±na devam edecekti.

MÃ¼cadele muhabirinin gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± profesyonel tur rehberleri, Afrodisias ve Pamukkale turlarÄ±na Tralleis’i de dahil etmeye istekli olduklarÄ±nÄ±, ancak Tralleis’in henÃ¼z hazÄ±r hale gelmemesi nedeniyle AydÄ±n’Ä±n ziyaret programlarÄ±nda yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaz aylarÄ±nda her gÃ¼n yÃ¼zlerce tur otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n mola bile vermeden AydÄ±n’Ä±n iÃ§inden geÃ§ip gittiÄŸini belirtiyorlar.

KAZI BAÅžKANI DOÃ‡. DR. DÄ°NÃ‡ “AYDIN’A TURÄ°ST AKINI OLUR” DEMÄ°ÅžTÄ°

23 AralÄ±k 2010 tarihinde AydÄ±n Valisi HÃ¼seyin Avni CoÅŸ’un Tralleis gezisinde kendisine refakat eden ve bu tÃ¼nellerin AydÄ±n kenti iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k tarihi ve turistik hazine olduÄŸunu sÃ¶yleyen kazÄ± baÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Rafet DinÃ§, tÃ¼nellerin kÄ±smen turizme aÃ§Ä±lmasÄ± durumunda AydÄ±n kentinin turist akÄ±nÄ±na uÄŸramasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

VALÄ° COÅž “MERYEM ANA’NIN BU TÃœNELLERDE DOLAÅžTIÄžI RÄ°VAYET EDÄ°LÄ°YOR” DEMÄ°ÅžTÄ°

AydÄ±n Valisi HÃ¼seyin Avni CoÅŸ ise tÃ¼nellere hayran kalmÄ±ÅŸ ve AydÄ±nlÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¼nya mirasÄ± Ã¼zerinde oturduÄŸunu vurgulayarak, AydÄ±n kentinin bir turizm merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi iÃ§in bunun Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Meryem Ana’nÄ±n da zamanÄ±nda bu tÃ¼nellerde dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, kÄ±sa bir sÃ¼re burada saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n rivayet edildiÄŸini sÃ¶yleyen Vali CoÅŸ, HÄ±ristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶zellikle dini turlar iÃ§in dikkatini Ã§ekmek aÃ§Ä±sÄ±ndan bunun Ã¶nemli bir ayrÄ±ntÄ± olabileceÄŸini belirtmiÅŸti.

TRALLEIS’TEKÄ° 13 DÃœKKAN RESTORE EDÄ°LÄ°P KÄ°RAYA VERÄ°LECEKTÄ°

Antik ÅŸehri gezisi sÄ±rasÄ±nda, Rafet DinÃ§ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda restore edilen 3 antik dÃ¼kkanÄ± gÃ¶ren ve toplam 13 dÃ¼kkan olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Vali CoÅŸ, “O zaman bu 13 dÃ¼kkanÄ±n bir an Ã¶nce restore edilmesi iÃ§in gerekli parayÄ± ve desteÄŸi bir an Ã¶nce bulmaya Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m ve bu 13 dÃ¼kkanÄ± restore edip kiraya verelim, turizme kazandÄ±ralÄ±m, olmaz mÄ± Hocam?” diye sormuÅŸtu.

Gezinin ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda, Tralleis’in turizme aÃ§Ä±lmasÄ± yolunda Ã§ok Ã¶nemli mesafeler katedildiÄŸi, 2011 yÄ±lÄ±nda yÃ¶n levhalarÄ± ve gezi gÃ¼zergahlarÄ± tanzim edilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±, Tralleis’in resmi olarak turist ziyaretine aÃ§Ä±lmasÄ±yla AydÄ±n’Ä±n turizm potansiyeli aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli bir deÄŸeri kazanmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±, bununla ilgili Ä°zmir RÃ¶leve ve AnÄ±tlar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼’nce burasÄ±nÄ±n planlanmasÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam etmekte olduÄŸu dile getirilmiÅŸti.

Ancak 2011 yaz sezonunda Haziran ayÄ± itibariyle hergÃ¼n binlerce turist KuÅŸadasÄ± LimanÄ± ve Efes’ten Ä°zmir-Denizli yolunu kullanarak Pamukkale ve Afrodisias’a gitmeye ve AydÄ±n ÅŸehrini transit geÃ§meye devam ediyor.

AydÄ±n’Ä±n yÄ±llÄ±k milyarlarca Dolar hacmindeki bu bÃ¼yÃ¼k turizm potansiyelinin bu ÅŸekilde geÃ§ip gitmesi, Yeni DÃ¶rtyol’da durup, asfalttan geÃ§en tur otobÃ¼slerini saymaya kalkacak biri iÃ§in “Turist akar, AydÄ±nlÄ± bakar” cÃ¼mlesini Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rabilir. (GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik)



(MÃ¼cadele Ajans)













