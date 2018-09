Tralleis Bekliyor, Binlerce Turist AydÄ±n’Ä± Transit GeÃ§iyor

Tralleis Bekliyor, Binlerce Turist Aydın’ı Transit Geçiyor

Aydın şehir merkezinin en büyük tarihi ve turistik hazinesi olan Tralleis Antik Kenti, kazı çalışmaları yıllardır devam ettiği halde kısmen de olsa henüz turizme açılmış değil.

Kazı çalışmaları kısıtlı olanaklarla olsa da yıllardır süren ve dünyada eşine az rastlanır türden devasa tünelleri kısmen günışığına çıkarılan Tralleis Antik Kenti, bugüne kadar turistlerin ziyaretine açılamadığı için de sık sık hırsızların ve definecilerin talanına uğruyor.

Arsenal’e bağlı devasa Yer altı tünellerinde en son da aydınlatma kabloları hırsızların gazabına uğramıştı. Sürekli bir turizm faaliyeti olmadığı ve bu nedenle de ilgili görevlilerden mahrum bulunduğu için güvenliğinin sağlanması bir hayli zorlaşan Tralleis, arkeolojik kazılar ilerledikçe daha da savunmasız hale geliyor.Turizmde yaz sezonunun açıldığı şu günlerde başta Efes, Didim, Milet, Afrodisias gibi Antik kentlere turist akını olurken, Aydın şehri bu yıl da Tralleis’in henüz turizme açılmamış olması nedeniyle milyarlarca Dolarlık turizm gelirinden mahrum kalacak.

Yaz aylarında hemen hemen hergün Kuşadası Limanı’na yanaşan dev yolcu gemilerinden inen binlerce turist, günübirlik turlarla önce Efes’e ve buradan da Afrodisias ve Pamukkale’ye gidiyor. Bu turist kafileleri ve tur otobüsleri hem gidişte ve hem dönüşte Aydın şehrini transit geçiyorlar.

Oysa Tralleis Antik Kenti turizme açılmış olsaydı, şu günlerde Afrodisias ve Pamukkale’ye gitmekte olan pek çok turist kafilesi Aydın’a da uğrayacak ve Tralleis’i gezdikten sonra yollarına devam edecekti.

Mücadele muhabirinin görüştüğü bazı profesyonel tur rehberleri, Afrodisias ve Pamukkale turlarına Tralleis’i de dahil etmeye istekli olduklarını, ancak Tralleis’in henüz hazır hale gelmemesi nedeniyle Aydın’ın ziyaret programlarında yer almadığını, yaz aylarında her gün yüzlerce tur otobüsünün mola bile vermeden Aydın’ın içinden geçip gittiğini belirtiyorlar.

KAZI BAŞKANI DOÇ. DR. DİNÇ “AYDIN’A TURİST AKINI OLUR” DEMİŞTİ

23 Aralık 2010 tarihinde Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş’un Tralleis gezisinde kendisine refakat eden ve bu tünellerin Aydın kenti için çok büyük tarihi ve turistik hazine olduğunu söyleyen kazı başkanı Doç. Dr. Rafet Dinç, tünellerin kısmen turizme açılması durumunda Aydın kentinin turist akınına uğramasının mümkün olduğunu vurgulamıştı.

VALİ COŞ “MERYEM ANA’NIN BU TÜNELLERDE DOLAŞTIĞI RİVAYET EDİLİYOR” DEMİŞTİ

Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş ise tünellere hayran kalmış ve Aydınlıların büyük bir dünya mirası üzerinde oturduğunu vurgulayarak, Aydın kentinin bir turizm merkezine dönüşmesi için bunun çok büyük bir şans olduğunu söylemişti.

Meryem Ana’nın da zamanında bu tünellerde dolaştığının, kısa bir süre burada saklandığının rivayet edildiğini söyleyen Vali Coş, Hıristiyan dünyasının özellikle dini turlar için dikkatini çekmek açısından bunun önemli bir ayrıntı olabileceğini belirtmişti.

TRALLEIS’TEKİ 13 DÜKKAN RESTORE EDİLİP KİRAYA VERİLECEKTİ

Antik şehri gezisi sırasında, Rafet Dinç başkanlığında restore edilen 3 antik dükkanı gören ve toplam 13 dükkan olduğunu öğrenen Vali Coş, “O zaman bu 13 dükkanın bir an önce restore edilmesi için gerekli parayı ve desteği bir an önce bulmaya çalışalım ve bu 13 dükkanı restore edip kiraya verelim, turizme kazandıralım, olmaz mı Hocam?” diye sormuştu.

Gezinin ardından yapılan açıklamalarda, Tralleis’in turizme açılması yolunda çok önemli mesafeler katedildiği, 2011 yılında yön levhaları ve gezi güzergahları tanzim edilmesi çalışmalarının başlatılacağı, Tralleis’in resmi olarak turist ziyaretine açılmasıyla Aydın’ın turizm potansiyeli açısından çok önemli bir değeri kazanmış olacağı, bununla ilgili İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü’nce burasının planlanmasıyla ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu dile getirilmişti.

Ancak 2011 yaz sezonunda Haziran ayı itibariyle hergün binlerce turist Kuşadası Limanı ve Efes’ten İzmir-Denizli yolunu kullanarak Pamukkale ve Afrodisias’a gitmeye ve Aydın şehrini transit geçmeye devam ediyor.

Aydın’ın yıllık milyarlarca Dolar hacmindeki bu büyük turizm potansiyelinin bu şekilde geçip gitmesi, Yeni Dörtyol’da durup, asfalttan geçen tur otobüslerini saymaya kalkacak biri için “Turist akar, Aydınlı bakar” cümlesini çağrıştırabilir. (Güçlü Çezik)



