Toplum polisi emeklileri uyardı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Amirliği ekipleri son zamanlarda artan ATM dolandırıcılığı konusunda banka önlerinde vatandaşları uyarıp, broşür dağıtmaya başladı.

Maaş çekim günlerinde Bankaların bulunduğu Sevgi Yolu ve Hükümet Bulvarı üzerinde yoğun güvenlik önlemi alan polisler, önlemlere rağmen ardım etme bahanesi ile yaşlıların dolandırılmasını önlemek için broşür bastırdı. Aydın’da geçen yıl göreve başlayan Toplum Destekli Polisler ATM’ler önünde sıra bekleyen vatandaşları uyardı. Dolandırıcılık olaylarının genelde sıra bekleyen yaşlıları yardım ete bahanesi ile yanlarına yaklaşan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden polis ekipleri, vatandaşların para çekerken ve para çektikten sonra dikkatli olmalarını istediler.

Polislerin ATM önlerinde vatandaşlara dağıttıkları uyarıcı broşürlerde, “Aydın’ın güvenliğini birlikte sağlayalım, bankamatikten paranızı çektikten sonra, sizin yanınıza biri gelip kendini banka görevlisi olarak tanıtır ve işlemlerinizde yanlışlık olduğunu söyleyip paranızı almaya çalışırsa hemen polise başvurun. Bankamatik başında paranızı çekmeye çalışırken biri gelip, ‘kartınız bloke olmuş’ der ve sizden şifrenizi isterse kesinlikle şifrenizi vermeyin ve hemen olayı polise bildirin” ifadeleri ile birlikte karikatürize edilmiş fotoğraflarla vatandaşlar uyarılmaya çalışıldı.



(Mücadele)



