TGF bir kez daha “Atilla Sertel” dedi

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(ANKARA – Özel)
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Genel Kurul’da oy kullanan 46 üye meslek örgütünden 160 delegenin oyları ile federasyon genel başkanlığına mevcut genel başkan Atilla Sertel yeniden seçildi.
Eylül ayında Ankara’da yapılan 7. Olağan Genel Kurulu’nu tamamlayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu, 3.5 aylık bir aradan sonra Olağanüstü Genel Kurula gitti. Olağan Genel Kurul’da rakibi Nuri Kolaylı’ya karşı 131 oy olarak seçimi kazanan Atilla Sertel, tek listeyle gidilen Olağanüstü Genel Kurul’da 46 üye meslek örgütünden 160 delegenin oyuyla bir kez daha güven tazeledi.
İmza toplayarak Olağanüstü Genel Kurulu isteyen muhalifler ise toplantıya katılmadı. Tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut genel başkan Atilla Sertel ve yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle aynı göreve seçildiler.
“KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM”
Olağanüstü Genel Kurul’da konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, herşeye rağmen, birlik, beraberlik içinde olacaklarını ve basının sorunlarının çözümü noktasında mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Daha güçlü bir federasyon ve daha özgür bir basın için yürüttükleri çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten TGF Genel Başkanı Atilla Sertel, şöyle dedi:
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“Bizim gücümüz Anadolu’dan geliyor. Bizim gücümüz birlikteliğimizden geliyor. Kimsenin bu birlikteliği bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz özgür iradeyi temsil ediyoruz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak basın ve ifade özgürlüğünün sağlanması noktasında yürüttüğümüz mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hangi düşünceden olursa olsun kimsenin yazdıklarından dolayı yargılanmasını, tutuklanmasını istemiyoruz. Türkiye’de tek bir tutuklu gazeteci kalmayıncaya kadar mücadele edeceğiz. Basınımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalışmaya devam edeceğiz.”
Atilla Sertel’in Genel Başkanlığı’ndaki TGF yönetim kurulu değişmezken, Olağanüstü Genel Kurul’da 156 delegenin oybirliğiyle güven tazeleyen TGF Yönetim Kurulu ve diğer kurullar isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu (Asil)
(ANKARA – Özel)
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Genel Kurul’da oy kullanan 46 üye meslek örgütünden 160 delegenin oyları ile federasyon genel başkanlığına mevcut genel başkan Atilla Sertel yeniden seçildi.
Eylül ayında Ankara’da yapılan 7. Olağan Genel Kurulu’nu tamamlayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu, 3.5 aylık bir aradan sonra Olağanüstü Genel Kurula gitti. Olağan Genel Kurul’da rakibi Nuri Kolaylı’ya karşı 131 oy olarak seçimi kazanan Atilla Sertel, tek listeyle gidilen Olağanüstü Genel Kurul’da 46 üye meslek örgütünden 160 delegenin oyuyla bir kez daha güven tazeledi.
İmza toplayarak Olağanüstü Genel Kurulu isteyen muhalifler ise toplantıya katılmadı. Tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut genel başkan Atilla Sertel ve yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle aynı göreve seçildiler.
“KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM”
Olağanüstü Genel Kurul’da konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, herşeye rağmen, birlik, beraberlik içinde olacaklarını ve basının sorunlarının çözümü noktasında mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Daha güçlü bir federasyon ve daha özgür bir basın için yürüttükleri çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten TGF Genel Başkanı Atilla Sertel, şöyle dedi:
“Bizim gücümüz Anadolu’dan geliyor. Bizim gücümüz birlikteliğimizden geliyor. Kimsenin bu birlikteliği bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz özgür iradeyi temsil ediyoruz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak basın ve ifade özgürlüğünün sağlanması noktasında yürüttüğümüz mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hangi düşünceden olursa olsun kimsenin yazdıklarından dolayı yargılanmasını, tutuklanmasını istemiyoruz. Türkiye’de tek bir tutuklu gazeteci kalmayıncaya kadar mücadele edeceğiz. Basınımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalışmaya devam edeceğiz.”
Atilla Sertel’in Genel Başkanlığı’ndaki TGF yönetim kurulu değişmezken, Olağanüstü Genel Kurul’da 156 delegenin oybirliğiyle güven tazeleyen TGF Yönetim Kurulu ve diğer kurullar isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu (Asil)
Atilla Sertel (Genel Başkan)
Yılmaz Karaca
Mehmet Ali Dim
Merih Ak
Mehmet Veysi İpek
Ramazan Demir
Veli Altınkaya
Ahmet Ünal
Sezai Matur
Recep Aydın
Lütfü Karakaş
ONUR KURULU (ASİL)
Ünal Türkeş
Ahmet Abdullahoğlu
Coşkun Özler
Muammer Başer
Necmi Pişkin
DENETLEME KURULU (ASİL)
Erol Tayhan
Ercan Taraşlı
Gökhan Erkmen
Hikmet Kurada
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU
İbrahim Erdoğan, Halit Yılmaz, Erdoğan Kahya, Suat Deniz, Arif Arslan, Kemal Özdilek, Ahmet Küçükcicibıyık, Mehmet Işık, Özgür Özen, Ümit Kahyaoğlu, Ali Soydan, İsmail Keskin, Şahin Özer, Naci Akyazıcı
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