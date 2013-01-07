TGF bir kez daha “Atilla Sertel” dedi

(ANKARA – Özel)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Genel Kurul’da oy kullanan 46 üye meslek örgütünden 160 delegenin oyları ile federasyon genel başkanlığına mevcut genel başkan Atilla Sertel yeniden seçildi.

Eylül ayında Ankara’da yapılan 7. Olağan Genel Kurulu’nu tamamlayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu, 3.5 aylık bir aradan sonra Olağanüstü Genel Kurula gitti. Olağan Genel Kurul’da rakibi Nuri Kolaylı’ya karşı 131 oy olarak seçimi kazanan Atilla Sertel, tek listeyle gidilen Olağanüstü Genel Kurul’da 46 üye meslek örgütünden 160 delegenin oyuyla bir kez daha güven tazeledi.

İmza toplayarak Olağanüstü Genel Kurulu isteyen muhalifler ise toplantıya katılmadı. Tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut genel başkan Atilla Sertel ve yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle aynı göreve seçildiler.

“KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM”

Olağanüstü Genel Kurul’da konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, herşeye rağmen, birlik, beraberlik içinde olacaklarını ve basının sorunlarının çözümü noktasında mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Daha güçlü bir federasyon ve daha özgür bir basın için yürüttükleri çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten TGF Genel Başkanı Atilla Sertel, şöyle dedi:

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“Bizim gücümüz Anadolu’dan geliyor. Bizim gücümüz birlikteliğimizden geliyor. Kimsenin bu birlikteliği bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz özgür iradeyi temsil ediyoruz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak basın ve ifade özgürlüğünün sağlanması noktasında yürüttüğümüz mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hangi düşünceden olursa olsun kimsenin yazdıklarından dolayı yargılanmasını, tutuklanmasını istemiyoruz. Türkiye’de tek bir tutuklu gazeteci kalmayıncaya kadar mücadele edeceğiz. Basınımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalışmaya devam edeceğiz.”

Atilla Sertel’in Genel Başkanlığı’ndaki TGF yönetim kurulu değişmezken, Olağanüstü Genel Kurul’da 156 delegenin oybirliğiyle güven tazeleyen TGF Yönetim Kurulu ve diğer kurullar isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil)

(ANKARA – Özel)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Genel Kurul’da oy kullanan 46 üye meslek örgütünden 160 delegenin oyları ile federasyon genel başkanlığına mevcut genel başkan Atilla Sertel yeniden seçildi.

Eylül ayında Ankara’da yapılan 7. Olağan Genel Kurulu’nu tamamlayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu, 3.5 aylık bir aradan sonra Olağanüstü Genel Kurula gitti. Olağan Genel Kurul’da rakibi Nuri Kolaylı’ya karşı 131 oy olarak seçimi kazanan Atilla Sertel, tek listeyle gidilen Olağanüstü Genel Kurul’da 46 üye meslek örgütünden 160 delegenin oyuyla bir kez daha güven tazeledi.

İmza toplayarak Olağanüstü Genel Kurulu isteyen muhalifler ise toplantıya katılmadı. Tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut genel başkan Atilla Sertel ve yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle aynı göreve seçildiler.

“KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM”

Olağanüstü Genel Kurul’da konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, herşeye rağmen, birlik, beraberlik içinde olacaklarını ve basının sorunlarının çözümü noktasında mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Daha güçlü bir federasyon ve daha özgür bir basın için yürüttükleri çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten TGF Genel Başkanı Atilla Sertel, şöyle dedi:

“Bizim gücümüz Anadolu’dan geliyor. Bizim gücümüz birlikteliğimizden geliyor. Kimsenin bu birlikteliği bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz özgür iradeyi temsil ediyoruz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak basın ve ifade özgürlüğünün sağlanması noktasında yürüttüğümüz mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hangi düşünceden olursa olsun kimsenin yazdıklarından dolayı yargılanmasını, tutuklanmasını istemiyoruz. Türkiye’de tek bir tutuklu gazeteci kalmayıncaya kadar mücadele edeceğiz. Basınımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalışmaya devam edeceğiz.”

Atilla Sertel’in Genel Başkanlığı’ndaki TGF yönetim kurulu değişmezken, Olağanüstü Genel Kurul’da 156 delegenin oybirliğiyle güven tazeleyen TGF Yönetim Kurulu ve diğer kurullar isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil)

Atilla Sertel (Genel Başkan)

Yılmaz Karaca

Mehmet Ali Dim

Merih Ak

Mehmet Veysi İpek

Ramazan Demir

Veli Altınkaya

Ahmet Ünal

Sezai Matur

Recep Aydın

Lütfü Karakaş

ONUR KURULU (ASİL)

Ünal Türkeş

Ahmet Abdullahoğlu

Coşkun Özler

Muammer Başer

Necmi Pişkin

DENETLEME KURULU (ASİL)

Erol Tayhan

Ercan Taraşlı

Gökhan Erkmen

Hikmet Kurada

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

İbrahim Erdoğan, Halit Yılmaz, Erdoğan Kahya, Suat Deniz, Arif Arslan, Kemal Özdilek, Ahmet Küçükcicibıyık, Mehmet Işık, Özgür Özen, Ümit Kahyaoğlu, Ali Soydan, İsmail Keskin, Şahin Özer, Naci Akyazıcı

(Derleme)





