TGC Yönetim Kurulu 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda çıkan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı:“Yasakçı ve otoriter tavır ülkede uzlaşı kültürünü yok ediyor”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nı izleyen gazetecilerin, polisle göstericiler arasındaki çatışma sırasında büyük sıkıntı yaşadığına dikkat çekti.

TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklama şöyle:

“1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda İstanbul’un Avrupa yakasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda görev başındaki gazeteciler yine büyük sıkıntı yaşadılar. Halka doğru, yansız haberleri hızlı bir biçimde ulaştırmaya çalışan, muhabir ve kameraman arkadaşlarımızın yoğun biber gazından etkilendikleri, atılan cisimlerle yaralandıkları gözlenmiştir. Çeşitli uyarılarımıza karşın kolluk güçlerinin gazetecileri koruma rahat çalışma olanakları sağlama adına bir önlem almadığı görülmektedir.

GAZ BOMBASI, TAŞ VE GÖZALTI

TGC 1 Mayıs Kriz Masası’na yapılan başvurulardan Birgün Gazetesi’nin bahçesine gaz bombası atıldığını, çalışanların etkilendiğini, Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Rüya Özkalkan’ın ise koluna isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralandığını öğrendik. Meslektaşlarımız Doğan Haber Ajansı muhabiri Zeki Günal, Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Cihat Arpacık, Ülke TV kameramanı Fatih Yersiz ile muhabir Samet Serhat Sarı ise gösterilerde atılan taşlardan zarar gördü. Kameraman Fatih Yersiz’in ayağı kırıldı. Olayları izleyen ve canlı yayın yapan Cem Tv muhabiri Dilek Odabaş ise gözaltına alındı.

TASARRUF TEDBİRİ NEDENİYLE

GAZ MASKESİ VERİLMEMESİ

Bazı gazete ve televizyon kuruluşlarının da tasarruf önlemleri nedeniyle 1 Mayıs olaylarını izleyen gazetecilerine gaz maskesi vermediğini de üzülerek öğrendik.

1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nı barışın egemen olacağı şenliklerle kutlanması beklenirken İstanbul’da estirilen yasakçı ve otoriter tavrın ülkede uzlaşı kültürünün yok ettiğini gözlüyoruz. İstanbul’u ulaşımı engelleyerek günlük hayatı felç eden üzücü olaylardan, kentte yaşayanların uğradığı mağduriyetten iktidarın da ana muhalefetin de dersler çıkarmasını bekliyoruz.

Üzücü ola ylarda yaralanan biber gazından zehirlenen gazetecilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zamanki gibi zorluk derecesi yüksek bir çalışmayı başarıyla gerçekleştirdikleri için de kutluyoruz.”

(Mücadele Ajans)



