TEMA Uyardı: \

TEMA Vakfı Aydın Temsilciliği kuruluşunun 21. Yılını düzenlediği bir dizi etkinliklerle kutlayacak. Bu kapsamda yıllardır kirlilikten korumaya çalıştığı Büyük Menderes Nehri’nin kirletilmemesi için mücadelelerini sürdürecek olan TEMA Vakfı Aydın Şubesi, defalarca çağrıda bulunmasına rağmen Büyük Menderes Nehri’ni kirletmeye devam eden belediyelerin yetkililerine çevrenin önemini anlatacak.

Aydın ovasının hayat damarı konumundaki Büyük Menderes Nehri, yapılan onca uyarı ve denetime rağmen halen zehir akıyor. Özellikle yerel yönetimler tarafından kirletilen Büyük Menderes Nehri Aydın Belediyesi’nin arıtma tesislerinden gelen atıklarla hayat vereceğine zehir vermeye devam ediyor. Sadece Aydın Belediyesi değil Dinar’dan doğarak 560 kilometre boyunca kıvrıla kıvrıla gelen Büyük Menderes Nehri’ni Ege Denizi’ne ulaşıncaya kadar 160 yerleşim biriminin atıkları ile kirlettiğini belirten TEMA Aydın Temsilcisi Mehmet Özdemir, “Bir zamanlar içinde çok sayıda canlı barındıran ve çevresindeki bir çok canlının su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri, duyarsız belediyelerin sorumsuzca akıttıkları atık sular nedeniyle zehir akmaya devam ediyor. Yıllardır süren mücadeleye rağmen, Büyük menderes Nehri kirletilmeye devam ediyor. Eskiden insanlar tarafından da içildiğini bildiğimiz bu nehrin suyu artık toprakları bile çoraklaştırmaya başladı. Eskiden Menderes’in suyu ile hem toprağımızı hem de hayvanlarımızı sulardık. Hatta zaman zaman insanlarımız da içerdi. Büyük Menderes Nehri tüm çabalara rağmen ölüm döşeğindedir. Eğer Menderes nehri ölürse, nehirle birlikte hayat verdiği her şey de ölür. Bu nedenle geç olmadan nehri kirletenlere gerekli müeyyide uygulanmalıdır” diye konuştu.

“DOĞAYI KİRLETMEK CANLIYA SAYGISIZLIKTIR”

Menderes Nehri’nin kurtulması ve bir çöplük veya atık suların bırakıldığı bir kanal olarak görülmemesi için ne gerekiyorsa yapılmasının şart olduğunu belirten TEMA Vakfı Aydın Temsilcisi Mehmet Özdemir, “Maalesef nehri kirletenler sıradan kişiler değil. Doğayı suyu kirletmek hayatı kirletmek demektir. Bu da canlıya saygısızlıktır. Aydın Belediyesi’nin Çine yolu üzerindeki Menderes Köprüsü’nün ayaklarının oraya arıtmadan akıtılan kirliliğin önlenmesi için geçtiğimiz yıllarda basın açıklaması yapıp ilgililerin dikkatini çekmiştik. Bu bir siyasi konu değil hayat meselesidir. Bu nedenle her kim olursa olsun çevreye duyarlı olmalıdır. Bu kapsamda Menderes Nehri çevresindeki 160 yerleşim biriminin yöneticilerinin daha duyarlı olması gerekmektedir” dedi.

(İHA)



