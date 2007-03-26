SOKAĞA ÇIKACAK YÜZLERİ KALMAYACAK!

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Nedim Güraydın gazetemize yaptığı özel açıklamada son haftalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Güraydın yaptığı açıklamada; “3 Kasım seçimlerinde “şiir-mağduriyet-merhamet” sömürüsüyle Türk Milletini aldatan Başbakan’ın siyasi hüviyeti ve sicili şimdi bütün unsurlarıyla açığa çıkmıştır” dedi ve özetle şunları söyledi;

“Bu hafta içinde iki önemli günü arka arkaya idrak ettik. Öncelikle 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 92. yıldönümünü ve Aziz şehitlerimizi andık ve arkasından da 21 Mart Nevruz Bayramı’nı yaşadık. Ülkemizin geleceğinin karardığı, bin yıllık kardeşliğin sorgulandığı, Cumhuriyetimizin kazanımlarının yok edilmeye çalışıldığı ve tıpkı Çanakkale Savaşında olduğu gibi Milli Mücadele’nin şart olduğu bir süreçte kutladığımız Çanakkale Zaferini ve o milli mücadelede şehit olanları andığımız ve yine bu hükümetin beceriksiz ve basiretsiz yöneticileri sayesinde sıfır terörle aldıkları ülkemizde terörün tekrar sorun olmaya başladığı bu günlerde terör şehitlerimiz de rahmetle ve minnetle andık.

Tarihi ve kültürel olarak çağlar öncesinden beri Türk Milletinin kutladığı öz be öz bir Türk bayramı olan ve ülkemizde de Sultan Nevruz olarak bilinen, Ergenekon’dan çıkışın ve Ergenekon ateşinin temsili olarak hatırlandığı Nevruz maalesef bir süredir belli bir zihniyetin Devlete ve Millete başkaldırı gösterilerinin, ihanet provalarının yapıldığı bir gün haline getirildi. Tabii ki bunda da en büyük vebal onlara bu cesareti verenlerdir.

Biliyorsunuz ki AKP Hükümeti döneminde ülkemizde terör sorunu etnik bir yapıya taşınarak Kürt sorunu haline getirilmiş, alt kimlik, üst kimlik ve Türkiyelilik kavramları ile desteklenmiş. Eyalet sistemi, Askerlik yan gelip yatma yeri değildir hezeyanları ile üst noktaya getirilmiş ve şimdi de 2000 yılında şimdiki Başbakanımız “Sayın” Erdoğan’ın İmralı canisine yönelik sarfettiği “Sayın” hitabı ve şehitlerimiz için sarfettiği “kelle” tabiri aslında AKP zihniyetinin ve Başbakan Erdoğan’ın düşünce ve fikir yapısının yıllar öncesinden ne olduğunu da ortaya koyuyor.

Başbakan Erdoğan 2000 yılında bebek katiline “Sayın” sıfatı ile hitap ettiğine ilişkin iddiaları karşısında derin bir sessizliğe gömülmüş ve dürüst ve namuslu olarak ortaya çıkıp da söyledim ya da söylemedim demek cesaretini göstermemiştir.

AKP yöneticilerinin beyhude inkâr çabaları ile geçen uzunca bir suskunluktan sonra Başbakan Erdoğan’ın müflis tüccar eski defterleri karıştırır diyerek zımnen de olsa bebek katiline sayın sıfatıyla hitap ettiğini ve böylece İmralı canisiyle aynı onur ve itibar çukurunu paylaştığı yönündeki itiraf bizim için şaşırtıcı olmamıştır. Başbakan Erdoğan’ın, İmralı canisi ile kurduğu itibar ilişkisi, ibret ve esef verici olsa bile, siyasi akidesi bakımından yadırganacak bir husus değildir.

Başbakan Erdoğan’ın Diyarbakır’da bölücülere cesaret ve ümit veren demokratik Cumhuriyet konuşmasından sonra İmralı canisine kendisini takdir ettiğini açıkladığı düşünülürse bu takdir ve itibarın karşılıklı olduğu görülecektir. Bu konulardaki defterlerin eskisi ve yenisi yoktur. Kafa yapısı ne ise odur. Siyasi düşüncelerin zaman içinde belli ölçülerde değişmesi, gelişmelerin ve sosyal olguların ışığında yeni yorumlara kavuşturulması mümkündür.Böyle bir zihniyetin temsilcisinin Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ı olması, Türkiye için hem büyük bir talihsizlik hem de züldür. 3 Kasım seçimlerinde şiir-mağduriyet-merhamet sömürüsüyle Türk milletini aldatan Başbakan’ın siyasi hüviyeti ve sicili şimdi bütün unsurlarıyla açığa çıkarılmıştır. Başbakan Erdoğan’ın Türk milletini bir kere daha aldatması artık mümkün değildir.Ve Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyin dediği gibi “Çankaya’ya çıkmaya heveslenen Başbakan’ın yakında sokağa dahi çıkacak yüzü kalmayacaktır”

AKP Hükümetinin ve Başbakanın artık maskesi düşmüştür. Ülkemizin ve milletimizin kurtuluşu bu iktidardan kurtulmakla olacaktır. Bu noktada sözün özü de Altmışıncı Hükümet Milliyetçi hareket idealini hayata geçirmektir”



(Mücadele)



