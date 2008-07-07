Sanayicilere indirimli elektrik verilmeli

Aydın Ticaret Odası Başkanı Mustafa Baştuğ 1 Temmuz’da yürürlüğe giren otomatik elektrik zamları ile ilgili; “Otomatik olarak yapılacak elektrik zamları sanayici için artık tuz biber oldu” dedi.

1 Temmuz’da yürürlüğe giren otomatik elektrik zamlarına tepkiler büyüyor. Özellikle sanayicileri ve üretim yapan fabrikaları etkileyecek olan zam, firmaların rekabet edebilirliğini de ortadan kaldıracak. Fabrikaların yanı sıra vatandaşları da mağdur edecek otomatik elektrik zammı fark edilmeden her ay sayaçlardan faturalara yansıyacak. Otomatik elektrik zammının öncelikli olarak sanayici mağdur edeceğini söyleyen Aydın Ticaret Odası Başkanı Mustafa Baştuğ konu ile ilgili gazetemiz muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Baştuğ; “ Ülkemizde enerji fiyatları zaten yüksek idi, yapılan bu otomatik elektrik zammı üstüne tuz biber oldu. Geçmiş de Aydın’da pamuk ekim alanları çoktu, mazot ve enerji fiyatlarının artmasından sonra pamuk ekimi azaldı. Global dünyada bu girdi maliyetleri ile diğer dünya ülkeleri ile rekabet etmemiz mümkün değil. Dünya ülkeleriyle eşit şartlarda rekabet edebilmemiz için enerji özellikle elektrik fiyatının aşağıya çekilmesi gerekiyor. Enerji ve elektrik fiyatları AB ülkelerinde daha ucuz, böyle olunca tabi ki rekabet zorlaşıyor. En azından sanayi kesimine daha uygun fiyat uygulaması yapılabilir, böylelikle rekabet gücümüz artar ve ekonomimize büyük katkı sağlanır” diyerek sözlerine devam etti.

VATANDAŞ ZAMMIN FARKINDA OLMAYACAK

Baştuğ; “ Otomatik elektrik zammı iş adamlarını etkilediği kadar, vatandaşları da etkileyecek. Vatandaş zaten dolaylı yollardan pek çok vergi ödüyor, o da yetmezmiş gibi vatandaş kandırılarak her ay zamlı elektrik faturaları ile karşı karşıya gelecek. Eğer ülke bu elektrik zammına mecbursa; bu zam sanayiciyi ve iş adamlarını vurmasın ve indirimli elektrik tarifeleri için girişimlerde bulunsun” dedi.

GEREKLİ AÇIKLAMAYI HİSARCIKLIOĞLU YAPTI

AYTO Başkanı Mustafa Baştuğ, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün Ergenekon soruşturması çerçevesinde gözaltına alınması ile ilgili gerekli açıklamanın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından yapıldığını söyledi. Baştuğ; “ Odaları temsil eden en yüksek kurum olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu gerekli açıklamayı yaptı. Benim yeni bir açıklama yapmam uygun olmaz. Sinan Aygün’e reva görülen bu hareketi bütün Odalara yapılmış gibi değerlendiriyoruz” dedi.



(Mücadele)



