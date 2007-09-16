Ramazanda zam yok!

ESOB Başkanı Hulisi Akşit, gazetemize yaptığı özel açıklamada Ramazan ayı nedeniyle ürünlerin fiyatları yükseldi şeklindeki açıklamaların tamamen spekülasyondan ibaret olduğunu ifade etti.

Başkan Akşit, yaptığı açıklamada;

“Hayırlı ve mübarek bir aya girdik.

Ancak, esnafımızla ilgili olarak son bir kaç haftadır yapılan spekülasyonları üzüntüyle izliyo rum.

Ramazan geldi fiyatlar yükseldi. Sözleri esnafımızı ve bizleri üzdü.

Buradan, tüm kamu oyuna aracılığınızla soruyorum; Ekmek mi zamlandı, etmi zamlandı?

Birliğimize bağlı hiçbir esnafımızın mamüllerinde zam veya fiyat artışı yoktur.

Birliğimize müracatta bulunan kasap esnafımızın, fırıncı esnafımızın, nakliyeci esnafımızın bu konuda ki talepleri Ramazan ayının önemi nedeniyle ret edilmiş, bu mübarek ayı huzurlu ve ekonomik geçirebilmeleri için Aydın´daki tüm insanlar dü şünülerek zam verilmemiştir.

Bugün herhangi bir vatandaşımız, bir yıl evvel bir çuval unun 27 YTL olduğunu bugün ise 35 YTL olduğunu pekala bilmektedir.

Yeni ekmeğin girdisi olan mayada ve işçi ücretlerinde %30-40 yükseliş olmasına rağmen Ramazan ayı boyunca, bir zam düşünülmemektedir.

Kasap esnafımzın “bıçakta” tabir ettiği canlı hayvan alımında bir yıl evvel et 7 YTL iken, bugün ise 9-9,5 YTL olduğunu her vatandaşımız bilmelidir.

Buna rağmen Ramazan ayı boyunca gıda ile ilgili esnafımızdan fedakârlık isteyerek zam yapmama kararımız devam etmektedir.

Ramazan ayı nedeniyle, meyve ve sebze üze rinde yapılan spekü laslonlara vatandaşlarımız kapılmamalıdırlar.

Burası Aydındır. Bu ürünleri üretenlerde satan larda alanlarda Aydın’da dır.

Halkımız huzur içinde, spükülasyonlara kapılmadan bu ramazanı geçirmelidirler” dedi

(Mücadele)



