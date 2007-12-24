MORTGAGE kredisi suistimal ediliyor!

Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Mahmut Çağlayan bankalar tarafından ev sahibi olmak için hazılanan Mortgage Paket kredilerinin kimi kredi kullananlar tarafından suistimal edildiğini söyledi.

Son dört yıl içerisinde konut arzında Türkiye’nin gereken başarıyı ortaya koyduğunu ifade eden Çağlayan tamamlanmış konutların satılabilmesi için finansman sıkıntısının ortadan kalkması gerektiğini vurguladı. Finansman sıkıntısının ortadan kalkması için ise Mortgage faiz oranlarının düşmesi gerektiğinin altını çizen Mahmut Çağlayan “Faiz oranları düştüğü taktirde konut sahibi olanların sayısı artacak.Merkez Bankası’nın faiz indirmesini istiyoruz.Böyle bir politika inşaat sektöründe daha olumlu bir havanın yaşanmasını sağlayacaktır.”dedi.

Yüksek meblağlarda Mortgage Kredisi kullanarak bankadan uzun vadeli para alarak bunu tüketici kredisi gibi kullanan insanların olduğunu özellikle vurgulayan Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Mahmut Çağlayan “Mortgage konut finansmanı için kullanılması gereken bir kredidir.Cin olmadan adam çarpmaya çalışanlar yüzünden gerçekten konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız yüksek faiz oranları nedeniyle kredi kullanmaktan vazgeçiyorlar.Mortgage’de samimiyet ne kadar artarsa faiz oranları da düşecektir diye düşünüyorum” dedi.



(Mücadele)



