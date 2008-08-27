“Milli Bayramlar laf olsun diye kutlanmaz”

Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi başkanı Mustafa Yormaz Milli bayramların laf olsun diye kutlanmak üzere çıkmadığını binlerce yıllık Türk tarihinin sorumluluğunu hatırlatmak için kutlanması gerektiğinin altını çizdi.

86 yıl önce Yedi düvele karşı kazanılan, bedeli 13 bin şehit ve 35 bin gazi olan Başkumandanlık, 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Türklerinin kaderlerini kanları pahasına değiştirdikleri gün olduğunu vurgulayan Mustafa Yormaz “30 Ağustos, Türk milletini tutsak etmeye, sömürge yapmaya, Türkiye’yi parçalayıp, Türkiye’de hayalî devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon’dan, Dumlupınar’dan, Kocatepe’den ve İzmir’den Mehmetçik süngüsü ile dönmesidir. 30 Ağustos Zaferi ile büyük milletimiz, şekillenmeye başlayan Dünya’da kendisine dayatılan coğrafyayı süngünün ucuyla itmiş, dönemin güç dengeleri arasında şehit kanıyla çizdiği vatanına kavuşmuştur.Bu yalnızca askeri bir mücadelenin sona ermesi değil, aynı zamanda bin yıllık Anadolu topraklarının vatan oluşunun da değişmez tescilidir. Zaferin milli mücadele tarihimiz açısından bir önemi de budur” dedi.

Dönemin küresel güçlerinin emellerinin Türk Milletinin azmi karşısında boşa çıktığını söyleyen Mustafa Yormaz “ Türksüz bir Anadolu yaratma özlemleri de yarım kalmıştır.Aradan geçen 86 yıl sonra Türk milleti ve devleti hakkında yine yanlış hesaplar içinde olanların hevesleri, basiretsiz ve ilkesiz gayri milli tutumlar ile yeniden canlanmaya yüz tutmuştur.86 yıl sonra kan ile kazanılan zaferin meyveleri masa başında kalkan inen eller ile heba edilmek istenmektedir.Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra her şey Türk için Türk’e göre ve Türk tarafından düsturu terk edilmiş ve kademe kademe ilelebet payidar olacağına yemin ettiğimiz Cumhuriyetimiz daha yumuşak geçişler ile Sevr şartları ile karşı karsıya bırakılmıştır. Bayramlar kuru kuru laf olsun diye kutlamak için çıkmamıştır. Bugünlere bin bir fedakarlık ile nasıl geldiğimizi hatırlatmak ve binlerce yıllık Türk tarihinin yükünü omuzlarımızda hissederek sorumluluklarımızı hatırlatmak için kutlanır” diye konuştu.

Türk gençliğine içinde yaşadığımız günlerde önemli görevler düştüğünün altını çizen Mustafa Yormaz “Türk evladı, pek kısa sürecek tatlı bir uyku için atalarının kemiklerini sızlatmamalı. Büyük Zaferden 86 yıl sonra, milli birliği ve kardeşliği yeniden tartışılmaya çalışılan, milli sınırları üzerinde yeni senaryolar yazılmaya başlanan içinde bulunduğumuz dönemde bizlere rehber olacak duygular “Büyük Taarruz”un zafer

(Mücadele)



