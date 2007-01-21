KARARLI OLMALIYIZ!

Aydın Barosu Başkanı Sümer Germen

“Türkiye elini güçlendirmek zorundadır”

Aydın Barosu Başkanı Sümer Germen gazetemize yaptığı özel açıklamada; “Türkiye’nin geldiği noktada ABD destekli Kuzey Irak’taki gelişmelerle ilgili olarak, TBMM, Türkiye’nin kararlılık ve iradesini mutlaka göstermesi gerekmektedir” dedi ve özetle şunları söyledi;

“Kuzey Irak’taki meseleler oldu bittiye getiril memelidir. Türkiye aleyhine doğabilecek olumsuzluk lara karşı ülkemizin elinin güçlendirilmesine yönelik kararlar TBMM’den geçirilmelidir.

Irak’la ilgili herhangi bir konuda TBMM’den mut laka yetki alınmalıdır.

Bugüne kadar ulusal bağımsızlıkla ilgili olarak iç ve dış güçler tarafından Türkiye’yi yıpratmaya, çökertmeye yönelik yapılan çalışmalarda maalesef yetersiz kalındığını düşünüyoruz.

Bu nedenle gelinen noktada ABD destekli Kuzey Irak’taki gelişmelerle ilgili olarak, TBMM, Türkiye’nin kararlılık ve iradesini bu şekilde göstermesi gerekmektedir” dedi



(Mücadele)



