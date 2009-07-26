Kahvehaneciler dertli

19 Temmuz’da yürülüğe giren kapalı alanlarda sigara yasağı tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da uygulanmaya devam ediyor. Yasak konusunda olumlu düşünceler olsa bile bu yasağın bir çok kahvehanenin kapanmasına neden olacağı belirtiliyor. Yaz aylarında kahvehanelirin önüne masa atan işletmeciler müşteri kaybını önlemeye çalışırken kışın ne yapacaklarını şimdiden kara kara düşünüyorlar.

Yaz aylarında kahvanelerin önüne masa koyma imkanı olan işletmeler müşteri kaybını biraz olsun önlemeye çalışıyorlar. Fakat kahvenin önüne ya da açık bir alana masa koyma durumu olmayan işletmeler de var. Menderes Kıraathanesi sahibi Rasim Öner bu işletmecilerden sadece bir tanesi. İşletme sahibi Öner yasalara saygılı olduğunu belirterek yasakla ilgili düşünceleri ve içinde bulunduğu durumu şu sözlerle ifade etti:

“Kanunun getirdiği yasaklara saygılıyız. Uygulama insan sağlığı için çok iyi bir yaptırım.

Uygulamayı müşterilerimize izah ederek içeride sigara içirmiyoruz. Bize zaman zaman tepki gösteriyorlar. Ama hepimiz yasaya karşı duyarlı olmalıyız.

Biz müsterilerimiz için kahvenin önüne masa koyamıyoruz. Çünkü belediye buna izin vermiyor. Arka tarafa masa koyduk, sigara kullanan müşteriler orada içiyor.

Ama bu sefer de komşu evlerden şikayetler geldi. Biz işletmeciler buradan para kazanıyoruz. Yasağa saygılıyız ama kaygılarımız giderilmeli ve biz için gerekli merciiler çözüm üretmelidir.”

Kıraathanede bulunan vatandaşlardan sigara kullanmayanlar yasadan memnun olduklarını söylerken kullananlar ise yasağı eleştiriyor. Sigara kullananlar uzun yıllar sigara içtiklerini bu nedenle de sigara içmeden duramayacaklarını ifade ettiler. Kahvehanelerde sigaranın serbest olmasını isteyen sigara tiryakileri, “biz gelmessek bu işten ekmek kazanan işletmeciler ne yapacak? Kahvehanelerin hepsi kapanır ” diyerek düşüncelerini dile getirdiler.



(Mücadele)







