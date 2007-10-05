Helal olsun!

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Global YatÄ±rÄ±m Holding YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi AyÅŸegÃ¼l Bensel, Ã§ocukluÄŸunda Ã§iÄŸdem satarak para kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± KuÅŸadasÄ±’nda, iki blok halinde Ã¼niversite binasÄ± yaptÄ±rÄ±yor.

KuÅŸadasÄ±’nda eÄŸitim veren AydÄ±n Adnan Menderes Ãœniversitesi Turizm Ä°ÅŸletmeciliÄŸi ve Otelcilik YÃ¼ksekokulu iÃ§in yeni eÄŸitim yerleÅŸkesi yapmak amacÄ±yla bir yÄ±l Ã¶nce Global YatÄ±rÄ±m Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Kutman’Ä±n kÄ±z kardeÅŸi AyÅŸegÃ¼l Bensel ile Ã¼niversite yÃ¶netimi arasÄ±nda yapÄ±lan protokol doÄŸrultusunda 2 bloÄŸun temeli kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. KuÅŸadasÄ±’nda tamamÄ± 5 bloktan oluÅŸacak yeni Ã¼niversite kampusunun 2 bloÄŸu AyÅŸegÃ¼l Bensel’in giriÅŸimiyle Global YatÄ±rÄ±m Holding tarafÄ±ndan inÅŸa edilecek ve bir yÄ±l iÃ§erisinde tamamlanacak.

Son dÃ¶nemde KuÅŸadasÄ±’na yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlarla dikkat Ã§eken Global YatÄ±rÄ±m Holding isimli ÅŸirket tarafÄ±ndan yapÄ±lacak yerleÅŸke iÃ§erisinde yer alacak toplam 2 blok 2 milyon 100 bin dolara mal olacak. KuÅŸadasÄ± LimanÄ±’nÄ± iÅŸleten Ege Ports AÅž ile eski FransÄ±z Tatil KÃ¶yÃ¼’nÃ¼ satÄ±n alan KuÅŸadasÄ± Turizm Ä°ÅŸletmeleri AÅž isimli ÅŸirketlerin bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±ndan Global YatÄ±rÄ±m Holding tarafÄ±ndan BayraklÄ±dede Mahallesi MaÄŸriboÄŸlu Mevkii sÄ±rtlarÄ±nda 90 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazi iÃ§erisine 2 bloÄŸu yapÄ±lacak yeni yerleÅŸkenin tamamÄ± 5 bloktan oluÅŸacak. GeÃ§en yÄ±l Global YatÄ±rÄ±m Holding ile Adnan Menderes Ãœniversitesi ve KuÅŸadasÄ± Belediyesi arasÄ±nda imzalanan protokol uyarÄ±nca, temeli atÄ±lan yerleÅŸke, 2008 yÄ±lÄ±nÄ±n EylÃ¼l ayÄ±nda tamamlanarak hizmete girecek.

Global YatÄ±rÄ±m Holding YÃ¶netim Kurulu Ã¼yesi AyÅŸegÃ¼l Bensel, KuÅŸadasÄ±’nÄ±n hayatÄ±nda Ã¶nemli bir yer tuttuÄŸunu ve Ã§ocukluÄŸunu KuÅŸadasÄ±’nda geÃ§irdiÄŸini belirterek, Ã§iÄŸdem satarak para kazandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nleri unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KuÅŸadasÄ±’nda Ã¼niversite yerleÅŸkesi yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde kendilerine teklif geldiÄŸinde hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden kabul ettiklerini belirten Bensel, “Global YatÄ±rÄ±m Holding olarak KuÅŸadasÄ±’nda turizm alanÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zla, bÃ¶lgenin ekonomik geliÅŸimine katkÄ±da bulunmaktayÄ±z. Turizmin KuÅŸadasÄ± bÃ¶lgesine ekonomik katkÄ±sÄ± her gecen gÃ¼n artmaktadÄ±r. BilindiÄŸi Ã¼zere, Adnan Menderes Ãœniversitesi Turizm Ä°ÅŸletmeciliÄŸi ve Otelcilik YÃ¼ksekokulu’nun KuÅŸadasÄ±’nda inÅŸa edilecek yeni yerleÅŸkesindeki iki bloÄŸun yapÄ±mÄ±nÄ± Global YatÄ±rÄ±m Holding olarak biz Ã¼stlendik. BÃ¶ylelikle KuÅŸadasÄ±’ndaki canlÄ± turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu nitelikli yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na katkÄ±da bulunmak istedik. Ä°nanÄ±yorum ki, yapÄ±mÄ±na katkÄ±da bulunduÄŸumuz Ã¼niversitemizden yetiÅŸenler KuÅŸadasÄ±’nda ve bÃ¶lge genelinde turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n aradÄ±ÄŸÄ± yetenekli, donanÄ±mlÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlar olarak sektÃ¶rÃ¼n ve bÃ¶lgenin geliÅŸimine katkÄ±da bulunacaklardÄ±r. KuÅŸadasÄ±’nÄ±n sosyal geliÅŸimine, burada okuyan genÃ§lerimizin eÄŸitimine ve bu Ã§erÃ§evede ilÃ§emizdeki yÃ¼ksek eÄŸitim kurumunun yeni bina talebinin karÅŸÄ±lanmasÄ±na katkÄ±mÄ±z olmasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk duyuyoruz. EÄŸitim alanÄ±nda Ã¼stlendiÄŸimiz sorumluluklarla bÃ¶lge ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸmemize yeni bir boyut ekledik. Global YatÄ±rÄ±m Holding olarak KuÅŸadasÄ± ekonomisine ve sosyal hayatÄ±na katkÄ±da bulunmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz ” dedi.

AYÅžEGÃœL BENSEL KÄ°MDÄ°R ?

Ankara Hacettepe Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu olan AyÅŸegÃ¼l Bensel, Florida Ãœniversitesi’nde MBA eÄŸitimini tamamladÄ±ktan sonra kariyerine Ã¶zel bir bankanÄ±n Hazine bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde MÃ¼dÃ¼r olarak baÅŸladÄ±. 1993’te Global Menkul DeÄŸerler A.Åž. bÃ¼nyesine katÄ±lan Bensel, 1998 yÄ±lÄ±na kadar AraÅŸtÄ±rma BÃ¶lÃ¼mÃ¼ DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kten sonra, aynÄ± yÄ±l AraÅŸtÄ±rma BÃ¶lÃ¼mÃ¼ DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne atandÄ±. Global Hayat Sigorta AÅž’de YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve Genel MÃ¼dÃ¼r Vekili olarak da gÃ¶rev yapan Bensel, 1999 yÄ±lÄ±nda bu yana Global Menkul DeÄŸerler AÅž YÃ¶netim Kurulu ÃœyeliÄŸini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Bensel, aynÄ± zamanda Global YatÄ±rÄ±m Holding’de de YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi olarak ta gÃ¶rev yapÄ±yor.

(Ä°HA)





