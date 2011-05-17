Hastalara Vali Morali

Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Devlet Hastanesi’nde hastalarla sohbet edip, hastaneye muayeneye gelen çocukları sevindirdi. Hastalara hizmetlerle ilgili bir şikayetlerinin olup olmadığını soran Vali Hüseyin Avni Coş, hastaların memnun olduğunu görünce hastanede çalışanlar adına Başhekim Niyazi Kocakaplan’a teşekkür etti.

Sabah saatlerinde Aydın Devlet Hastanesi’ne giden Vali Hüseyin Avni Coş, polikliniklerde ve hastane bahçesinde bekleyen hastalarla görüştü. Karşılarında ilin Valisini gören hastalar, her geçen gün güzelleşen sağlık hizmetlerinden dolayı Valiye teşekkür ederek, hizmetlerden memnun olduklarını belirttiler. Devlet olarak, halkın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu ve yaşlı hastalar için ise özel ambulans hizmetlerinin de verildiğini ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, kendisine teşekkür eden hastalara “Bu bizim asli görevimiz. Siz varsanız bizler varız. Sizin memnuniyetiniz bizim için daha büyük mutluluk” dedi. Daha önce de basın aracılığı ile cep telefonu numarasını halka dağıtan Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, görevini fedakarca yapan hekiminden yardımcı personele kadar herkese teşekkür etti. Hastanedeki çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Hüseyin Avni Coş, çocuklara hediye verdi.



(İHA)







