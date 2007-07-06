Esnaf birbirini avutuyor!

Aydın Elektrikçiler, elektronikçiler ve fotoğrafçılar odası üyesi İlhami Soydal gazetemiz muhabiri Selma Aybek´e yaptığı özel açıklamada, mevcut ekonomik durumu değerlendirdi ve siyasi partilerin seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Soydal, yaptığı açıklamada;

“ 4,5 yılda yeni dükkan açan esnaftan çok kepenk kapatan esnaf oldu. Aydın esnafı olarak geçen yılları değil, daha evvelki yılları arar olduk.

Aydındaki tüketim sektörü gelişirken, üretimde tek bir sektör gelişmedi.

Büyük alışveriş merkezlerinin şehrin orta yerine gelmesi küçük esnafa son darbeyi vurdu.

Bir çiftçi memleketi olan Aydında çiftçi çökertilince , diğer mesleklerde dolayısıyla çöktü

Çünkü Aydın tarihi boyunca, çiftçi kazanırsa Aydın esnafı, Aydın ticareti kazanmıştır. Ben bir esnaf olarak Çiftçi memleketi olan Aydın’da esnaftan önce sanayiciden, ticaret erbabından önce çiftçinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun bir zorunluluk olduğunu söylüyorum. Aydın’ın en işlek caddesi olan Adnan Menderes Bulvarı esnafı olarak, neredeyse sinek avlıyoruz ve birbirimizi avutuyoruz.

Bu esnada da seçim arabalarının çıkardığı gürültüden ve her yere asılan bayrak-afışlerin görüntüsünden hem biz hem de azda olsa müşterilerimiz rahatsız oluyorlar.

Hangi parti olursa olsun, milletvekillerinden açılış yapmamalarını, partililerin konvoy olarak gezmemele rini, ortalığı birbirine katmamalarını istiyoruz. Türkiye´nin içinde bulunduğu ekonomik durumu bakıldığında bunların hepsi israftan lüksten başka bir şey değildir” dedi.

(Mücadele)



