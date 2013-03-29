Efelerden Vali Cerrah’a Ziyaret

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği üyeleri, Vali Celalettin Cerrah’ı ziyaret etti.

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Muhsin Aydoğdu, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin 93. Kurtuluş Yıldönümü etkinlikleri dolayısıyla Osmaniye’de bulunduklarını ve Vali Cerrah’a bu vesile ile nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Makamında kabul ettiği konukları ile bir süre sohbet eden Vali Celalettin Cerrah ise Aydın Yörük Efe Kültür Derneği üyelerini Osmaniye’de görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cerrah, “Aydın ilimiz Milli Mücadelede efeleri ile büyük başarılar elde etti. Çocuklarımızın milli mücadele tarihini iyi bilmeleri ve Zeybek gösterilerini bu tarihin bilincinde olarak izlemesi gerekiyor” dedi.

Türk kültüründe folklorun önemli bir yeri olduğunu da belirten Vali Cerrah, “Gençlerimizin, çocuklarımızın folklorumuzu öğrenmelerini ve yaşatmalarını çok önemsiyorum” diye konuştu.

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği üyelerine ziyaretlerinde Çukurova Yörük ve Türkmen Dernekleri üyeleri de eşlik etti. Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Muhsin Aydoğdu Vali Cerrah’a Yörük şalı hediye etti.

Ziyaret sonunda Aydın Yörük Efe Kültür Derneği zeybekleri Valilik önünde nefis bir zeybek gösterisi sergilediler. Zeybek gösterisi sonrasında Vali Celalettin Cerrah, zeybek ekibini tebrik ederek uğurladı.



(İHA)



