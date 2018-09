Domuz Gribi Aşısı Olmuyorlar. Sağlık Bakanı’nın Aşı Olması Aydın’lı Başkanları İkna Etmemiş Görünüyor

Mücadele, Aydın’daki siyasetçilerin ve sivil toplum temsilcilerinin Domuz gribi aşısı olup olmadıklarını araştırdı. İlk etapta ortaya çıkan tablo, görüşülen başkanların hiçbirisinin aşı olmadığı ve olmayı da düşünmedikleri yönünde. Bakanlığın risk grubunu genişletmesine ve Domuz Gribi’nden kaynaklanan ölümlerin artmasına rağmen, Mücadele muhabirinin görüştüğü isimlerden hiçbirinin aşı olmadığı ve olmayı düşünmediği anlaşıldı.

Mücadele olarak Domuz Gribinin önlenmesi için alınacak sağlık önlemlerinin önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu konuda halk sağlığına katkı yapacak sorumlu yayıncılık anlayışına uygun yayınlar yapılmasını savunuyoruz.

Ancak şu anki tablo, hastalık konusundaki uyarıların, bu konuda alınan önlemlerin ve yapılan çalışmaların kuşkuyla karşılandığı yönünde. Domuz Gribi ile daha etkin bir mücadele isteniyorsa, hastalığın yayılma seyri ve aşının nitelikleri hakkında halka daha güvenilir ve şeffaf bilgiler verilmesi, kuşkuları dağıtacak en doğru yöntem olarak görülüyor.

Önceki günlerde hangi şehirde kaç tane ölüm vakası olduğunun gizlendiği basına yansıdı. Mücadele’ye görüş belirten vatandaşlar, bu tür gizlilik uygulamalarının kendilerini daha da kuşkuya düşürdüğünü, aşı bu kadar etkiliyse ve hastalık bu kadar ölümcülse neden halktan birşeylerin gizlendiğini anlamadıklarını dile getiriyorlar. İlerleyen günlerde görüşülecek kişilerden aşı olan tanınmış isimler çıkarsa onlara da elbette bu sütunlarda yer verilecektir.

Başkanların aşı olmamak konusundaki tercihleri, kendi ifadeleriyle genelde iki temel nedene dayanıyor. Birincisi hastalığın o kadar ölümcül olmadığını, ikincisi de aşının yüzde yüz güvenilir olmadığını düşünmeleri. Mücadele muhabirinin görüştüğü başkanların tercihinde bu iki nedenden ya biri ya da diğeri öne çıkıyor.

MHP, SP ve DP İl Başkanları ile Aydın Ticaret Odası Başkanı Dokuzlu da görüşülen isimler arasında.

İşte ilk izlenimler:

–MHP İL BAŞKANI HASAN MUTİ: “Başbakanın güvenmediği sağlık bakanına biz niye güvenelim?”

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Hasan Muti, aşı konusunda Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş’u referans aldıklarını belirtti ve Osman Durmuş’un uyarılarından sonra Başbakan Erdoğan’ın da aynı yönde açıklama yaptığını ve kendi Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı zor durumda bıraktığını hatırlattı.

Hasan Muti şunları söyledi: “Benim aşı olmayışımın iki nedeni var. Birincisi pek çok uzmanın da açıkladığı gibi, Domuz Gribi’nde rastlanan ölüm oranlarının önceki grip türlerinden, nefes darlığı Ya da veremden çok da yüksek olmadığı yönündeki iddialar. Ama asıl önemli nedeni, aşıya güvenmiyor oluşumuz. Aşı yurtdışından ilk geldiğinde testleri yapıldı ama bildiğimiz kadarıyla aşının içeriği ve test sonuçlarının detayları halen resmi olarak açıklanmadı. Herkeste görülmese de aşının bazı yan etkileri görüldü. Uzmanlar yan etki riskinin diğer aşılarla aynı olduğunu söylediler ve sonra da Başbakan Erdoğan çıkıp aşı olmayacağını açıkladı. Başbakan kendi sağlık bakanına güvenmiyorsa biz niye güvenelim? Herkese zorunlu olarak aşı yapılmayacağına göre Sağlık Bakanlığı neden 40 milyon adet aşı aldı ve bu aşıya bu kadar çok para yatırdı?”

–SP İL BAŞKANI AVUKAT ÖMER ÖZMEN: “Aşının güvenilirliği beni düşündürüyor”

Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Avukat Ömer Özmen de henüz aşı olmadığını ve olmayı da düşünmediğini açıkladı. Özmen gerekçe olarak şunları söyledi: “Domuz gribi elbette halkımızın sağlığını tehdit eden ve hızla yayılan bir salgın hastalık. Ancak aşının güvenilirliği kamuoyunda o kadar çok tartışıldı ki ben de bu konudaki tereddütlerim nedeniyle aşı olmamaya karar verdim.”

–DP İL BAŞKANI MEHMET AYDINOĞLU: “Aşı olmadım. Olmayı da şimdilik düşünmüyorum.”

Mücadele muhabirinin görüştüğü Demokrat Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Aydınoğlu, aşı olmadığını ve olmayı da düşünmediğini söyledi. Mehmet Aydınoğlu, hastalığın ilk önce domuzlardaki ölümlerle görüldüğünü hatırlatarak bir de karamizah içeren yanıt verdi: “Aydın’da domuz mu var ki domuz aşısı olalım?”

–TİCARET ODASI BAŞKANI İSMAİL HAKKI DOKUZLU: “Ben Risk Değerlendirmesi Yaparak Karar Verdim”

Aydın Ticaret Odası Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu ise aşı olmama kararını verirken daha farklı bir değerlendirme yaptığını belirtti. Verdiği kararın Başbakan Erdoğan’ın açıklamasıyla ya da aşı konusundaki tartışmalarla bir ilgisi olmadığını vurgulayan Dokuzlu, kararını verirken bir risk değerlendirmesi yaptığını şu şekilde açıkladı:

“Başbakan Erdoğan’ın açıklaması ya da aşının güvenilirliği ile ilgili tartışmalar beni etkilemedi açıkçası. Her ilaçta ve her aşıda yan etki gösterme ihtimali her zaman var. Ben karar verirken Domuz Gribi’ndeki ölüm oranlarını dikkate aldım. Yani hastalığa yakalanma olasılığımla, yakalanırsam ölüm riski yaşama olasılığımı üst üste koyunca, aşı olma gerekliliğinin benim için oldukça düşük olduğuna kanaat getirdim.

Bunu şöyle bir örnekle açıklasam belki daha doğru; pek çoğumuz uçağa binmişizdir ve benim gibi çok kişi de uçağa binerken düşme korkusunu bir an bile olsa aklından geçirmiştir.

Yani uçağın düşmesinden herkes korkar ve çok zaman binerken dua ederiz, indiğimizde de sağ salim indiğimiz için mutlu olur şükrederiz.

Oysa istatistiklere göre bir araba kazasında ölme ihtimalimiz, uçak kazasında ölme ihtimalimizden kat kat fazladır. Yani hergün otomobille yolculuk yaparız ve her an kaza riskiyle karşı karşıyayız ama nedense uçaktan daha çok korkarız. Çünkü uçak kazası hiç affetmez.

Domuz gribi de sanki biraz buna benziyor. Hastalığa yakalanma ihtimali düşük değil, ama yakalandığınızda sizi öldürme ihtimalinin bugüne kadarki mevsimsel grip türlerinden çok da farklı olmadığı uzmanlar tarafından söyleniyor.”



(Güçlü ÇEZİK)