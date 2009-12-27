Denizli Valisi Yavuz Erkmen AYTO’yu Ziyaret Etti

Denizli Valisi Yavuz ERKMEN ve Denizli İl Genel Meclisi Başkanı Halil PEKDEMİR, Aydın İl Genel Meclisi Başkanı Akan EVREN’le birlikte Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ. Hakkı DOKUZLU’yu makamında ziyaret ettiler.

AYTO Yönetim Kurulu Başkanı İ. Hakkı DOKUZLU, daha önce Muğla ilinden bir heyeti ağırladığını, müteakiben de Denizli Valisi Yavuz ERKMEN, Denizli İl Genel Meclisi Başkanı Halil PEKDEMİR ve İl Genel Meclisi Başkanı Akan EVREN’i ağırlamaktan onur duyduğunu söyleyerek, “Aydın, Denizli ve Muğla illeri Güney Ege Kalkınma Ajansı’nda ve Milli Prodüktivite Merkezi’nce 2010 yılında yapılacak olan Verimlilik Artırma Projesi’nde ortak çalışacak iller arasında yer alıyor. Bu çalışmalar illerimizin ekonomisini doğrudan etkileyecek olan çalışmalardır. Bu çalışmaların illerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Denizli Valisi Yavuz ERKMEN ise, üç ilin bir araya gelmesinde Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın önemli bir faktör olduğunun altını çizerek “Güney Ege Kalkınma Ajansı henüz çok yeni bir kuruluş, Ağustos ayında faaliyetlerine başladı, fakat 2010 yılında daha aktif olarak çalışmaya başlayacak. Aynı şekilde Milli Prodüktivite Merkezi’nin yapacak olduğu “Verimlilik Artırma Projesi” de 2010 yılı içerisinde tamamlanacak. 2010 yılı Aydın-Muğla-Denizli illeri için çok önemli bir yıl olacak. 2010 yılında Aydın-Denizli ve Muğla illerinde projeler konuşulacak ve tartışılacak.“ diye konuştu.



(Mücadele)



