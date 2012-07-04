CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı’na Tek Aday Olan Kavasgil Seçildi. Kalınomuz: “Erkeklere Dedim ki: İmkânım Olsa Hepinizi Ameliyat Ettirirdim”

Önceki gün gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Kadın Kolları olağan kongresinde tek aday olan Saadet Kavasgil, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı’na seçildi. Kavasgil, kongrede yaptığı konuşmada “Büyükşehri ve 17 ilçe belediye başkanlıklarını alıp, tarih yazmaya ve tarihe geçmeye ant içiyoruz.” dedi.

CHP Aydın Kadın Kolları Olağan Kongresi, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Barkan Kalınomuz, CHP Merkez İlçe Başkanı Sümran Ünal ve parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Aydın Belediyesi Nevzat Biçer Salonu’nda gerçekleşen kongreden bir gün önce, Selma Böceklioğlu Dündar ve Mükerrem Karaoğlu’nun, Kavasgil’in ismi üzerinde uzlaşarak adaylıktan çekildikleri öğrenildi. İki adayın da desteğini alan Saadet Kavasgil’in listesi ile seçime gidildi.

Divan Başkanlığı’na CHP İl Başkanı Barkan Kalınomuz’un seçildiği kongre, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Çerçioğlu: “2002 – 2012 Arasında Kadın Cinayetleri Yüzde 1400 Arttı!”

Kongrede bir konuşma yapan Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, günümüz kadınının içinde bulunduğu zor koşullara, istatistiksel veriler eşliğinde dikkat çekti. “Türkiye’de kadın cinayetlerinde, 2002’den 2012 yılına kadar yüzde 1400 oranında artış olmuştur. Son 7 yılda, 4100 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. 2011 yılında 160 kadınımız cinayete kurban gitmiştir.” diyen Çerçioğlu aynı zamanda, Türkiye’nin dünya genelindeki durumunu da gözler önüne serdi. Kadına yönelik şiddet sıralamasında Türkiye’nin ilk 9 ülke içerisinde olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, kadın-erkek eşitsizliğini şu sözlerle ifade etti: “Dünya genelinde yapılan işlerin yüzde 66’sı kadınlar tarafından yapılmaktadır, mülkiyetin ise yalnızca yüzde biri kadınlarındır.”

Çerçioğlu, kadınların geriye değil, ileriye gitmesi için, yüzde 50’sini oluşturdukları toplumda, mutlaka siyasetin içinde olmaları gerektiğini söyleyerek, “Tek kanatlı bir kuş uçamaz.” dedi.

Kongrenin divan başkanlığına seçilen CHP İl Başkanı Barkan Kalınomuz ise, Merkez İlçe Başkanlığı’nın 2. döneminden bir anısını anlatarak, salonu kahkahalara boğdu. Siyaset yaşamında kadınlardan hiç kazık yemedini, hep erkeklerden kazık yediğini söyleyen Kalınomuz, “İşte bu yüzden bir gün canıma tak etti. Yönetim kurulu toplantısında erkeklere dedim ki: Yemin ediyorum elimde imkan olsa, hepinizi ameliyat ettirirdim.” dedi ve kadınlarla siyaset yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

Kongrenin tek adayı olan Saadet Kavasgil ise konuşmasında iktidar partisini hedef aldı ve özetle şunları söyledi: “AKP’nin 9 yıllık iktidar döneminde kadın-erkek ayrımcılığı had safhaya yükselmiştir. Mevcut iktidar kadınlarımıza sadece yaşam hakkı tanımaktadır. Kadınlarımız, cumhuriyet ile elde ettikleri kazanımlarını, maalesef, ılımlı İslam rejimine geçmek isteyen bir iktidarın planlarıyla yitirmek üzeredir.”

Konuşmaların ardından yapılan oy verme işleminin sonucunda Kavaslıgil, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Kavasgil’in listesinde yer alan isimler şunlar:

Üyeler: Mevhibe Alacaoğlu, Adile Ercan, Emel Dora Ünlü, Ayşe Batmaz, Hanife Salkım, Zeynep Karaalioğlu, Sedef Yılmaz, Serpil Genç, Feray Gezer, Nihal Güzel

Delegeler: Saadet Kavasgil, Günşen Çatlıoğlu, Selma Dündar, Mükerrem Karaoğlu, Sibel Işık, Nimet Dede ve Serpil Gülertekin

(Ahmet Çetinkaya)



(Mücadele Ajans)











