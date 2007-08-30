Bu gurur hepimizin

Törene; Vali Mustafa Malay, Garnizon Komutanlığı adına Alay Komutanı Albay Mehmet Tire, Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Belediye Başkanı İlhami Ortekin,CHP Milletvekilleri Özlem Çerçioğlu,Fatih Atay,MHP Milletvekili Recep Taner,ADÜ Rektörü Prof.Dr.Şükrü Boylu,Daire Müdürleri,Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri katıldılar.

Atatürk Büstüne Çelenklerin sunumunun ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle program tamamlandı.Alay komutanlığında ki tebriğatların kabulünün ardından İstasyon meydanında ki kutlama programına geçildi.

İstasyon Meydanında ki program Vali Mustafa Malay, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Tire ve Belediye Başkanı İlhami Ortekin’in protokolü ve vatandaşları selamlamasıyla başladı.Program,Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,halk oyunları gösterileri ve resmi geçit töreniyle sona erdi.

(Mücadele)





















