AYTESKON TOPLANDI!

AYTESKON Toplantısı Aydın Barosu Sosyal Tesislerinde yapıldı. ADÜ Rektörü Şükrü Boylu, İl Genel Meclisi Başkanı İ. Hakkı Eser ile AYTESKON üyelerinin katıldığı toplantıda Aydın ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

AYTESKON Sekretaryası adına konuşan Aydın Barosu Başkanı Sümer Germen özetle şunları söyledi;

“Aydın’ın yerel ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeler yapmak için toplandık. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini çok ciddi anlamda tehdit eden içerde ve dışarıdaki uzantılarıyla endişe veren bir konuda toplum olarak duyarsız hale getirildik. Sıcak suya atılan kurbağa misali tepkisiz refleksiz olduk. Ulusal çıkarlarımızı tehdit eden her konuda tepkimizi korumalıyız.

Diyarbakır’da bir partinin İl Başkanının yaptığı açıklamalar düşündürücüdür. “Kerkük’e yapılacak bir saldırının Diyarbakır’a yapılacağını düşünüyoruz. 40 milyon akrabayız birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır” denmektedir.

Diğer yandan ülkeyi idare eden kişilerin bu konuda çok daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. ABD Dışişleri Bakanı’nın Kürt devletine ilişkin demeci ciddi bir tehdidin olduğunu göstermektedir. Bunlar Türkiye’yi tehdit eden politikaların her bir parçasıdır.

Petrol Yasası Cumhurbaşkanı’nca veto edilmiştir. Ulusal çıkarlarını düşünen vekillerce bu yasanın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz.

Sözde Ermeni Soykırımını kabul edenlerin, Hocalı katliamını görmezden gelmelerini kabul etmek mümkün değildir. Bu durumlar karşısında ülkesini seven tüm vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin ve yöneticilerinin ciddi bir dik duruş sergilemesi gerekmektedir.

Jeotermalin konut ısınması ve seracılık konusunda kullanılması Aydın’ın sorunlarına çözüm olacaktır.

Menderes Nehri’nin kirliliği konusunda 2 Mart’ta Aydın’da yapılacak Uşak ve Denizli valilerinin katılacağı toplantıda çözümler üretileceğine inanıyoruz. Çine Barajı konusunda da acilen tamamlanma sağlanmalıdır. Üniversite Hastanesinin acilen tamamlanması, gerek üniversite gerekse halk açısından önem arzetmektedir.

Çevre yolu projesi için hiçbir ödenek ayrılmadığını biliyoruz. Bu çevre yolunun hayata geçmesiyle birlikte kirlilik ve trafik açısından da rahatlama olacaktır” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu ise yaptığı konuşmasında üniversitenin projeleriyle ilgili bilgi verdi ve özetle şunları söyledi;

“Hastane konusu sadece bizim değil tüm Aydın’ın sorunu haline geldi. 10 yıldır sürüncemede kalan bu yatırımı 2007 yılı içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. 10 trilyonluk ödeneğimiz çıktı.Bütçemiz %27’yle gerçekleşti. +10 puanla %37 artışa ulaştık. Sadece hastane binamız değil diğer yarım kalmış inşaatlarımız da tamamlanacak. Merkez anfi (konferans) binamızın inşaatı kapatılmış. Biz bunu tekrar ihaleye çıkararak en kısa sürede çözüme kavuşturmak istiyoruz.

Hastane binamızın teşrifi için ortaya çıkan fizibilite raporu 100 trilyonluk bir maliyet. Işıklı öğrenci yurdu inşaatı hızla devam etmekte ama bu tek başına yeterli değil. Aydın’da 8-10 bin öğrenci barınmaktadır.

Sportif faaliyet alanında yetersizlik yaşıyoruz.Biz sıradan bir üniversite olmaya aday değiliz. Araştırma ve Geliştirmeye önem vererek bunun tam kapasiteyle, donanımla hizmet vermesini istiyoruz. Bunun için de merkez bir binanın yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu bina sürekli eğitim kapsamında her bilim adamının her araştırmacının çalışmak için can atacağı bir yer olmalıdır.

Ulaşabileceğimiz her kaynakla en kısa sürede bunu kurmak istiyoruz. Bu merkez kapsamında teknopark oluşturulması sağlanmalıdır.” dedi

