AYSOâ€™dan AYTOâ€™ya Ziyaret

AydÄ±n Sanayi OdasÄ± Yönetim Kurulu (AYSO), AydÄ±n Ticaret OdasÄ± (AYTO)’yu ziyaret etti. AYSO ve AYTO yönetim kurulu üyelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± ziyarette, AydÄ±n için "birlik ve beraberlik" mesajlarÄ± verildi. AydÄ±n Ticaret OdasÄ± ve AydÄ±n Sanayi OdasÄ±, AydÄ±n’daki Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB)’a baÄŸlÄ± 9 odayÄ± bir araya getirerek ‘AydÄ±n Ekonomi Zirvesi’ adÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸma yapmak için giriÅŸimde bulunulmasÄ± planlandÄ±.

Denizli’de Ticaret OdasÄ±, Sanayi OdasÄ± ve Ticaret BorsasÄ±’nÄ±n ortaklaÅŸa bina yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AYTO Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hakan Ülken, “Bugün Denizli’de üç oda da bir yere giderse birlikte gidiyor. ArtÄ±k AydÄ±n olarak birlikte hareket etmeliyiz. AydÄ±n’Ä±n Denizli’ye karÅŸÄ± kÄ±yaslanmasÄ± açÄ±kçasÄ± bÄ±kkÄ±nlÄ±k verdi. Denizli’nin altÄ±nda ezilen, Ä°zmir’in ise gölgesinde kalan bir ÅŸehir olmamalÄ±yÄ±z. AydÄ±n’Ä±n iklimi, ekonomisi,her ÅŸeyi ekonomik anlamda geliÅŸime müsait ve açÄ±k” dedi.

AydÄ±n’daki TOBB’a baÄŸlÄ± tüm odalarÄ±n birlikte hareket etmesi gerektiÄŸine dikkat çeken Ülken, “Biz bu planÄ± yapabiliriz. AydÄ±n’daki TOBB’a baÄŸlÄ± dokuz odayÄ± bir araya getirerek, kendi alanlarÄ±nda projeler üretelim. Buna ‘AydÄ±n Ekonomi Zirvesi’ adÄ± verelim. Her oda, kendi dalÄ±ndaki sorunlara el atarak, çözüm ve proje üretebilir” diye konuÅŸtu.

AydÄ±n ekonomisinin ‘çözüm süreci’ne ihtiyacÄ± olduÄŸunu kaydeden Ülken sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±: “AydÄ±n’daki odalar olarak paylaÅŸÄ±mcÄ± ve birleÅŸtirici olmalÄ±yÄ±z. Bu konuda tüm oda ve borsalarÄ±mÄ±zÄ±n görüÅŸlerini alalÄ±m. SayÄ±n Valimizin, milletvekillerimizin ve Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da bu süreçte rol almasÄ± AydÄ±n için faydalÄ± olacaktÄ±r”

AYSO Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Yunus Åžahin ise yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, AydÄ±n’daki milletvekillerinin de planlanan zirveye katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çekti. AydÄ±n merkezdeki üç odanÄ±n da kardeÅŸ olduÄŸuna dikkat çeken Åžahin, “GeçmiÅŸte AydÄ±n’Ä±n keyfi yerindeymiÅŸ. Toprak AydÄ±nlÄ±larÄ±nmÄ±ÅŸ. Denizli ise elinde toprak az olmasÄ±na raÄŸmen bir ÅŸeyler yapmak istemiÅŸ ve yapmÄ±ÅŸ. Ä°zmir’in de gölgesinde kalan AydÄ±n, tabiri caizse evzinmiÅŸ. ArtÄ±k evzinmenin alemi yok.AydÄ±n’a faydalÄ± iÅŸler yapmalÄ±yÄ±z. Beyin fÄ±rtÄ±nasÄ± yaparak projeler üretelim” ifadelerini kullandÄ±.

KarÅŸlÄ±klÄ± görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ziyaretin sonunda AYTO BaÅŸkanÄ± Hakan Ülken, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak nezaket ziyaretlerimizi tamamladÄ±k. Bundan sonraki bir araya geliÅŸ amacÄ±mÄ±z, birlikte proje üretmek, birlikte çalÄ±ÅŸmalar yapmak olsun." temennisinde bulundu.

(Ä°HA)



