AydÄ±nâ€™da MÃ¼zeler HaftasÄ± AydÄ±n Arkeoloji MÃ¼zesiâ€™nde DÃ¼zenlenen Etkinliklerle KutlandÄ±

AydÄ±n’da Müzeler HaftasÄ±, AydÄ±n Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandÄ±.

Kutlama programÄ±na Vali Kerem Al, AydÄ±n Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral Salih KarataÅŸ, Kültür ve Turizm Müdürü Ä°l Nuri Aktakka, AydÄ±n Arkeoloji Müdürü Emin Yener, AydÄ±n Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi Tralleis Antik Kenti KazÄ±sÄ± Bilimsel DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. AslÄ± SaraçoÄŸlu, Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi Magnesia Antik Kenti KazÄ±sÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Orhan Bingöl, Ä°l Kültür ve Turizm Åžube Müdürleri, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öÄŸretim üyeleri ve öÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.

Müzeler HaftasÄ± etkinliklerinin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan AydÄ±n Arkeoloji Müzesi Arkeologu Funda ErtuÄŸrul, “Arkeoloji, eskinin bilimi ya da kazÄ±nÄ±n bilimi olarak da adlandÄ±rÄ±lÄ±r. Arkeoloji, insan elinden çÄ±kmÄ±ÅŸ objeleri, yer ve zaman saptayarak inceleyen anlatan bilim dalÄ±dÄ±r. Müzeler, aslÄ±nda geçmiÅŸi geleceÄŸe baÄŸlayan eÄŸitim kurumlarÄ±dÄ±r. Müze kelimesi de arkeoloji kelimesi gibi yunanca kökenlidir. Mouseion yani Bilimler TapÄ±naÄŸÄ± isminden türetilmiÅŸtir” dedi.

Kültür ve Turizm Ä°l Müdürü Nuri Aktakka da, müze eÄŸitiminin en temel amaçlarÄ±ndan birinin bireysel kültürel düzeylerinin geliÅŸmesi, estetik görsel duyarlÄ±lÄ±klarÄ±n kazandÄ±rÄ±lmasÄ± ve ifade kabiliyetlerin geliÅŸtirilmesi olduÄŸunu söyledi. Müzelerin özellikle çocuklarÄ±n eÄŸitimi ve geliÅŸimine hizmet eden programlar hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aktakka, “EÄŸitimde aktif olma, deneyim kazanma, etkileÅŸimin ön plana çÄ±kmasÄ±yla müzelerin çocuk eÄŸitimindeki önemi vurgulanÄ±yor. Çünkü müze ortamÄ± çocuklarÄ±n yaparak, yaÅŸayarak, zihinsel, bedensel duyuÅŸsal geliÅŸimine katkÄ±da bulunacak ideal ortam sunuyor. Bu atölyede anaokulu çocuklarÄ±na, gerçeÄŸe yakÄ±n arkeolojik objeler verilerek onlardan da kil veya hamurla aynÄ±sÄ±nÄ± yapmalarÄ± mümkün oluyor. Böylece öÄŸretmenin kontrolü altÄ±nda, minik öÄŸrencilerin arkeoloji ve sanat tarihiyle küçük yaÅŸlarda tanÄ±ÅŸmasÄ± saÄŸlanÄ±yor. Müzemizde ortaöÄŸrenim tarih dersleri de istenmesi halinde arkeolojik bir ortamda yapÄ±labiliyor. Müzemizin bir baÅŸka eÄŸitici yanÄ± da geçmiÅŸteki yaÅŸantÄ±larÄ±n, Neolitik devirden baÅŸlayarak canlandÄ±rmalar ve panolar halinde gözler önüne serebilmesidir” diye konuÅŸtu.

Son yÄ±llarda Türkiye’de yapÄ±lan müzelerin dünyayla yarÄ±ÅŸÄ±r bir geliÅŸmiÅŸlik gösterdiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Aktakka, “Müzelerimiz, sadece eserlerin korunduÄŸu depolar olmaktan çÄ±kÄ±p, birer eÄŸitim merkezi halini aldÄ±. Müzelerin örgün eÄŸitimin alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ yöntemleri dÄ±ÅŸÄ±nda çeÅŸitli etkinliklerle çaÄŸdaÅŸ bir eÄŸitim öÄŸretim sunma görevini üstlenmesi, çocuklarÄ±n sanat ile sÄ±kÄ± baÄŸ kurmasÄ±nda da önemli katkÄ±lar saÄŸlÄ±yor. Küçük yaÅŸlardan itibaren müzelerde sanat nesneleri ile karÅŸÄ±laÅŸan ve bunlarla baÄŸlantÄ±lÄ± etkinlikler yapan bir çocuÄŸun sanat anlayÄ±ÅŸÄ± geliÅŸmekte ve sanata bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± farklÄ±laÅŸÄ±yor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Müzeler HaftasÄ± etkinlilerine konuk olarak katÄ±lan Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi ve Magnesia Antik Kenti KazÄ±sÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Orhan Bingöl da, Magnesia Antik Kenti hakkÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± bilgilendirdi. KazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda elde ettikleri buluntularÄ± deÄŸerlendiren Bingöl, tarihte yaÅŸanan heyelan nedeniyle kentteki yapÄ±larÄ±n inÅŸasÄ±nÄ±n tamamen bitmediÄŸini ifade etti. Bingöl, kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±n da tamamlanmasÄ± halinde dünyada benzeri olmayan eserlerin ortaya çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

KonuÅŸmalardan sonra katÄ±lÄ±mcÄ±lar, ÇeÅŸtepe Atatürk Ortaokulu öÄŸrencilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ‘Kültür VarlÄ±klarÄ±mÄ±z’ temalÄ± resim sergisini, ‘Kültür VarlÄ±klarÄ±mÄ±z ve Eski Eser KaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ± konu alan karikatür sergisini ve müzeyi gezerek sergilenen eserleri inceledi.

(Ä°HA)



