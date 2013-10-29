AYDIN’DA CUMHURÄ°YET COÅžKUSU YAÅžANDI.

29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluÅŸunun 90. yÄ±ldönümü törenleri, AydÄ±n'da geçen yÄ±lÄ±n aksine daha büyük bir coÅŸkuyla kutlandÄ±.

Ä°stasyon MeydanÄ±'ndaki resmî törenler, AydÄ±n Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z'Ä±n, JANDARMA BÖLGE VE GARNÄ°ZON KOMUTANI TuÄŸgeneral Salih KARATAÅž ve AydÄ±n Belediye BaÅŸkanÄ± Özlem ÇerçioÄŸlu ile birlikte tören aracÄ± üzerinde halkÄ± selamlamasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Bu yÄ±l protokol tribününde hemen hemen hiç boÅŸ yer kalmazken, törene katÄ±lan protokol üyeleri arasÄ±nda TBMM Ä°dare Amiri ve MHP AydÄ±n Milletvekili Ali UzunÄ±rmak, AKP AydÄ±n Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Ali Gültekin KÄ±lÄ±nç, vali yardÄ±mcÄ±larÄ±, AydÄ±n Ä°l Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, MHP 23. Dönem Milletvekili Recep Taner, CHP AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Barkan KalÄ±nomuz ve Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Bayram Ä°nci, MHP AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Fevzi Köse ve Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mehmet Uysal, resmî kurumlarÄ±n daire müdürleri, askerî ve sivil kuruluÅŸlarla siyasi partilerin temsilcilerinin yanÄ±sÄ±ra, meslek kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yöneticileri de yer aldÄ±.

Törenler Renkli Geçti

AydÄ±n'daki resmî törenler geçen yÄ±lÄ±n aksine, bu yÄ±l son derece renkli görüntülere sahne oldu. 7'den 70'e her yaÅŸtan AydÄ±nlÄ±nÄ±n da izlediÄŸi törenlerde, ellerinde Türk bayraklarÄ± ile töreni izleyen minik izleyicilerin ve bebek arabalarÄ±yla gelen anne-babalarÄ±n çokluÄŸu dikkat çekti.

Ä°lköÄŸretim okullarÄ±nÄ±n ve liselerin geçit törenine katÄ±lmasÄ±yla coÅŸkunun arttÄ±ÄŸÄ± kutlamalarda, bu yÄ±l ayrÄ±ca bisikletçiler, motosikletçiler ve çeÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± da geçit törenini renklendirdi. HalkÄ±n bu gruplara ve AydÄ±n ZeybeÄŸi oynayan zeybek ekiplerine ilgisi büyük oldu.

AydÄ±n Teknik Lisesi Zeybek ekibi protokol tribünü önünde zeybek oynarken, Mukadder Ünlütük isimli bir vatandaÅŸ bariyerleri geçerek soluÄŸu zeybek ekibinin ortasÄ±nda aldÄ±. Efelerle birlikte ÅŸeref tribünü önünde zeybek oynayan 79 yaÅŸÄ±ndaki Ünlütürk'ün 1934 doÄŸumlu bir torna-tesviye ustasÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.

Bulvarda Dakikalarca Selam Duran Ä°ki Genç

Bir ilginçlik ise geçit töreninin sonunda yapÄ±lan "Cumhuriyete BaÄŸlÄ±lÄ±k YürüyüÅŸü"nde yaÅŸandÄ±. AydÄ±n protokolünün halkla birlikte Adnan Menderes BulvarÄ±'nda gerçekleÅŸtirdiÄŸi yürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda 2 gencin dakikalarca Türk bayraÄŸÄ±na ve yürüyen herkese selam durmalarÄ± dikkat çekti. Korteje katÄ±lan herkesi baÅŸÄ±ndan sonuna kadar asker selamÄ± ile ve duruÅŸlarÄ±nÄ± hiç bozmadan selamlayan bu 2 gencin isimlerinin Mustafa Bekçi ve ve Bekir Çelebi olduÄŸu öÄŸrenildi.

Mücadele gazetesinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Mustafa Bekçi 19 yaÅŸÄ±nda sade bir vatandaÅŸ olduÄŸunu, Bekir Çelebi ise 20 yaÅŸÄ±nda Kütahya'da havacÄ± olarak askerliÄŸini yapan acemi bir er olduÄŸunu söyledi.

(GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡EZÄ°K)



































