AYDIN SMMMO’DAN PANEL

Aydın SMMMO tarafından Küresel Süreçte Kadın konulu bir panel düzenlendi.

ADÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülsen Demir, Yrd. Doç. Dr. Şebnem Özkan, Yrd. Doç. Dr. Halil Mutioğlu tarafından verilen panelin açılış konuşmasını yapan Aydın SMMMO Kadın Komisyonu Başkanı Sibel Kılınç özetle şunları söyledi;

“8 Mart Dünya Kadınlar Gününe, özellikle iş hayatında hissettirdikleri ağırlıklarının, verdiği güç ve umutla giren kadınlar, artık siyaset başta olmak üzere yaşamın ehr alanında karar noktalarında aktif biçimde yer almaktadırlar.

Seçme Seçilme gibi, pek çok hakkı batılı ülkelerden çok daha önce almayı başaran Türk kadınları, çalışma hayatında yeterince rol alamamaktadır. Ülkemizde Kadınların iş gücüne katılım oranları yüzde 24,9’dur. Dileğimiz bu oranların önümüzdeki yıllarda daha da yukarı çıkmasıdır.

Ne acıdır ki Anadolu kadınlarımız, fırsat eşitliği ve eğitim konularında halen mesafeler kaydetme çabası içindedirler. Anadolu Kadınlarına yönelik özel projeler geliştirilmelidir ve acilen hayata geçirilmelidir.” dedi



(Mücadele)







