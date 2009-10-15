AydÄ±n ProtokolÃ¼nde Ä°ki AyrÄ± Cenazenin ÃœzÃ¼ntÃ¼sÃ¼ VardÄ±

Milletvekili Recep Taner’in KayÄ±npederi Tevfik ÅžanlÄ± ve Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± BeyazÄ±t Bestami Alkan’Ä±n DayÄ±sÄ± Mustafa ErtuÄŸrul YÃ¼cel AynÄ± Saatte AynÄ± Camiden AynÄ± MezarlÄ±ÄŸa UÄŸurlandÄ±lar.

Ã–nceki gÃ¼n AydÄ±n protokolÃ¼nde aynÄ± anda iki ayrÄ± cenazeyi kaldÄ±rmanÄ±n Ã¼zÃ¼cÃ¼ tesadÃ¼fÃ¼ yaÅŸandÄ±. Bey Camii’nde Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan cenaze namazlarÄ±yla iki ayrÄ± cenazeyi son yolculuklarÄ±na uÄŸurlayan AydÄ±n protokolÃ¼nÃ¼n Ã¼yeleri, bÃ¶ylece MHP AydÄ±n Milletvekili Recep Taner’in kayÄ±npederi Tevfik ÅžanlÄ± ile AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± BeyazÄ±t Bestami Alkan’Ä±n dayÄ±sÄ± Mustafa ErtuÄŸrul YÃ¼cel’e bu son yolculuklarÄ±nda eÅŸlik ettiler.

MHP AydÄ±n Milletvekili Recep Taner’in kayÄ±npederi Tevfik ÅžanlÄ±’nÄ±n vefat haberi Ã¶nceki gÃ¼n basÄ±nda da yer almÄ±ÅŸtÄ±. Milletvekili Recep Taner, uzun sÃ¼redir kanser tedavisi gÃ¶rmekte olan kayÄ±npederinin Ã¶lÃ¼m haberini alÄ±r almaz, cenazeye katÄ±lmak Ã¼zere Ankara’dan AydÄ±n’a dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Cenazenin Ã¶nceki gÃ¼n Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±yla Kemer MezarlÄ±ÄŸÄ±’na defnedileceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

AynÄ± ÅŸekilde Ã¶nceki gÃ¼n AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± BeyazÄ±t Bestami Alkan’Ä±n da acÄ±lÄ± gÃ¼nÃ¼ydÃ¼ ve dayÄ±sÄ± Mustafa ErtuÄŸrul YÃ¼cel’in cenazesi de buruk bir tesadÃ¼f olarak aynÄ± gÃ¼n aynÄ± saatte Bey Camii’nden kaldÄ±rÄ±larak yine aynÄ± mezarlÄ±ÄŸa, yani Kemer MezarlÄ±ÄŸÄ±’na defnedildi.

Ã–nceki gÃ¼n AydÄ±n Bey Camii’ne cenaze iÃ§in gidenler iki cenaze ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. Cenaze kalabalÄ±ÄŸÄ± Bey Camii’nin avlusunu doldurdu. Ã–ÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan her iki cenaze iÃ§in peÅŸpeÅŸe kÄ±lÄ±nan cenaze namazlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cenazeler eller Ã¼zerinde taÅŸÄ±narak Kemer MezarlÄ±ÄŸÄ±’na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmek Ã¼zere cenaze arabalarÄ±na kondu.

Cenaze tÃ¶renine aralarÄ±nda AydÄ±n Valisi HÃ¼seyin Avni CoÅŸ, MHP AydÄ±n Milletvekili Ali UzunÄ±rmak, Ä°l Genel Meclisi BaÅŸkanÄ± Akan Evren, MHP AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Hasan Muti, AydÄ±n protokolÃ¼nÃ¼n diÄŸer bazÄ± isimleri, TÃ¼rkiye DeÄŸiÅŸim Hareketi AydÄ±n Ä°l Temsilcisi YalÃ§Ä±n PekgÃ¼zel, Kuvayi Milliye DerneÄŸi AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Yormaz, AydÄ±n’daki sendikalarÄ±n ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri, siyasetÃ§iler ve iÅŸadamlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.



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