Aydın Protokolü, Şehit ve Gazi Aileleriyle Buluştu

Aydın Valisi Kerem Al’ın verdiği iftar yemeğinde Aydın protokolü ile il merkezi ve ilçelerindeki şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi.

Aydın Polisevi’nde düzenlenen iftar yemeğine Aydın Valisi Kerem Al, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Aydın, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Semiha Öyüş, Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

780 kişiye verilen iftarda protokol üyelerinin büyük bölümü şehit aileleri ve gazilerle bir arada oruç açarak, sorunlarını dinledi.

VATAN VE BAYRAK VAZGEÇİLMEZİMİZ

İftar yemeğinde konuşan Aydın Valisi Kerem Al, şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ramazan ayında yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığını kaydeden Al, “Gönül zenginliğinin geliştirildiği bir ortamdayız. Tüm gazilerimizin ve şehit ailelerinin ramazan ayını kutluyorum” dedi.

İslam dininde ahde vefanın çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Al, “Vatan ve bayrak kavramlarımız vazgeçilmez unsurlarımız. Tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim için birer kahraman. Sizler kahraman evlatların anne-babalarısınız. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Birlik ve beraberliğimizin bugün olduğu gibi her zaman sürmesini diliyoruz” diye konuştu.



(İHA)



