Aman dikkat!

AYDIN ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI AYNI ZAMANDA TRAFİK KAZALARI ÖNLEME DERNEĞİ BAŞKANI ALİ TUNCAL’DAN BAYRAM UYARISI!

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Tuncal, Kurban Bayramı nedeniyle tatile çıkacak olan vatandaşları uyararak, “Kurban Bayramı’nda kurban olmak istemiyorsanız, yeni yıla mutlu ve huzurlu girmek istiyorsanız alkollü ve yorgun araç kullanmayın. Trafik kurallarına uyun ve aracınızın tam bakımını yaptırarak yola çıkın. Bayram nedeniyle trafiğe çıkarken toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini isteyerek, sürücüleri alkollü ve yorgun araç kullanılmaması konusunda uyardı. Huzurlu ve acısız bir bayram istiyoruz.Artık yollarımızda ve şehirlerimizde cinayet gibi kazalar olsun istemiyoruz. Bu kazalara dur demenin zamanı geldi. Bunun için bayram nedeniyle şehir dışına çıkacak olan her vatandaşımızın özellikle toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve özel araçlarıyla yola çıkacak olan sürücülerimizin ise yorgun, alkollü yola çıkmamalarını ve yola çıkarken araçlarının tam bakımını yaptırarak çıkmalarını öneriyoruz” ifadesini kullandı

Trafikte kırmızı aylara, saatlere ve noktalara girildiğini söyleyen Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Tuncal, “Türkiye’de en çok trafik kazasının kırmızı aylarının Kasım, Aralık ve Ocak aylarıdır.Kazalar gün içerisinde 14.00-20.00 saatleri arasında yoğunlaşmaktadır. Aslında kazaları her yıl yüzde 10 düşürebiliriz. Kazalar, havalar soğuyup yağışlar arttıkça her yıl 10 bin kişinin ölümüne ve 10 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olmaktadır. Aşırı hız, uyuma, buzlanma derken son 10 dini bayramda meydana gelen trafik kazalarında bin 256 kişi hayatını kaybetti. Özellikle okulların giriş ve çıkış saatlerinde kazalar en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Kazaların önlenmesi için çok sayıda kazanın meydana geldiği kırmızı noktaların Türkiye’deki kaza istatistiklerini yukarı fırlatan sebeplerin başında geliyor. Türkiye genelinde 500 kırmızı nokta bulunuyor. Bunların 289’u acil çözüm bekliyor. Ancak, devletimiz bu noktaları imkanları ölçüsünde düzenleyerek iyileştirmektedir. Bu kör noktaların hepsi bir anda iyileştirilemediği için bu kör noktalarda sürücülerimiz tedbirlerini önceden alıp, kazaya meydan vermemelidirler. Varacakları yere zamanından önce gitmeye can atan aceleci hız meraklıları var. Görüş alanı açılmadan, yol boşalmadan sollama yapan sorumsuz sürücüler var. Bütün karayollarımız sanki mezarlıklara gidiyor. Lütfen yolunuzu mezarlıklardan ayırın ve evinize, ailenizin yanına gidin. Bunun için de kurallara uyun ve alkollü araç kullanmayın. Kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde ülke olarak yeni bir yıla mutlu ve huzurlu girelim” dedi.

Araçların periyodik bakımının mutlaka yapılması gerektiğini yenileyen Tuncal, “ Aracınızı kış şartlarına uygun haline getiriniz, özellikle lastikleri. Aracınızda takoz, çekme halatı ve patinal zincir bulundurunuz. Hava ve yol şartlarını birinci plana alınız. 3 saatten fazla kesinlikle araç kullanmayınız. Yarım saat kadar dinlendikten sonra yola devam ediniz. En önemlisi trafik içerisinde araç kullanırken, kendinize yapılmasını istemediğinizi, başkalarına yapmayınız” dedi.

(Mücadele)