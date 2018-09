“Amacımız Gelir ve Kurumlar vergisi ile KDV oranlarını önemli ölçüde düşürmek”

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz, mükellefleri nezinde yapılan envanter çalışmaları hakkında gazetemize özel bir açıklamada bulundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi İlimiz mükellefleri nezdinde de Başkanlığımızca fiili envanter çalışmaları yapılmıştır diyen Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti “ Bu çalışmalar sırasında Başkanlığımız personeline mükelleflerimizin gerekli duyarlılığı göstermiş oldukları görülmüş olup, gerekli kolaylık ve yardımın sağlandığı, herhangi bir direnç ve isteksizlikle karşılaşılmadığı memnuniyetle gözlenmiştir. Mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla yapılmış olan bu çalışmamalarımızda Başkanlığımızda görevli personelimize mükelleflerimizce gerekli kolaylık ve yardımın sağlanmış olması memnuniyet vericidir. Bu çalışmalar neticesinde amaçlanan hedeflere ulaşılmış olduğu Bakanlığımızca müşahede edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz, Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve vergiye gönüllü uyumu sağlamak için, vergi kanunlarında yer alan tüm yaptırımları uygulamada ve yetkilerini kullanmada kararlı olup bundan sonra da envanter çalışmasında olduğu gibi bu ve benzeri uygulamalara bundan sonra da devam etmektedir diyerek ifadelerine şöyle devam etti, “ Dolayısıyla vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı yerine getirmede başarılı olan ve vergi bilinci içinde hareket eden değerli mükelleflerimizin bu davranışlarının artarak devam edeceği sevinciyle 2008 yılının kendilerine önce sağlık sonra da parasal açıdan bereketli geçmesi en samimi dileğimdir. Ayrıca, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde Bakanlığımız tarafından mükelleflerin en yeni bilgiye, kısa zamanda ve doğru bir şekilde telefon yardımıyla ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ankara’da Vergi İletişim Merkezi (VİMER) kurulmuş olup İlimizdeki mükelleflerimizin de danışma amaçlı sorularına, 2008 Ocak ayı sonundan itibaren 444 0 189 numaralı anılan Merkezin telefonundan yanıt verilmeye başlanacaktır. Eskiden olduğu gibi ihbar ve şikayet amaçlı başvurular Alo Maliye 189 hattına yapılabilecektir. Başkanlığımızca, gerçekleştirilen envanter çalışmalarımızda yaptıkları organizasyonla çalışmalarımızın zamanında herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeden eksiksiz olarak sonuçlandırılmasında önemli rol oynayan ve personelimize her türlü kolaylığı sağlayan Aydın Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’nın başta Başkan ve yöneticileri ile üyelerine kurumum adına teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Ticaret Odası’nın organizasyonu ile gerçekleştirilen başarılı iş adamlarına verilen ödül töreninde konuşma yapan Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz, yeni yapısıyla mükellef odaklı çözümler üreten, mükellef haklarını gözeterek, kaliteli ve verimlilik anlayı içinde hizmet vermeyi amaçlayan Başkanlığımız sürekli gelişim prensibine bağlı olarak çalışmalarını hız kazandırmıştır diyerek sözlerine şöyle devam etti, “ Bu bağlamda mükellefiyetle ilgili görevlerini yerine getiren ve vergisini eksiksiz olarak ödeyen mükelleflerimize karşılık tabii ki bu gülen yüzümüz, birde görevlerini eksik yerine getiren ve özellikle geçmiş yıl borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getiren mükelleflerimiz için uygulamış olduğumuz elektronik haciz uygulaması da gülmeyen yüzümüzdür. Her ne kadar bu işlemler iş dünyasını rahatsız etmiş ise de uygulamadan kaynaklanan birçok lokal hadise dışında yapılan işlem vergi tahsilatının sağlanması için gerekli idi ve önceki yıllardan tek farkı toplu yapılmasıdır. Zira vergi borcunu ısrarla ödemeyen bu mükellefiyetlerimize müteahhit defalar çağrıda bulunmasına ve tebligat yapılmasına rağmen gelmeyen tecil ve taksitlendirme hakkını kullanmayan bu mükelleflerimize, yıllardan beri menkul ve gayrimenkul haczi, banka haczi yapıyoruz ve yapmamız gereken şeyler, zira kamu harcamalarını finanse etmek en önemli gelir kaynağı olan vergilerin bütçe dengesi bakımından zamanında tahsil edilmesi önemli. Aksi taktirde borçlanmak ve borçlanmadan dolayı faiz ödenmesi geçmiş yıllarda yaşadığımız sıkıntının tekrar geri gelmesine neden olacaktır. Amacımız iyi niyetli mükelleflerimizi sıkıntıya düşürmek bir yana bugüne kadar Gelir ve Kurumlar vergisi ile KDV oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi, elektronik beyannamenin uygulanmaya konulması, tüm mükellefiyetlerimize hem işlerlik hem de ekonomi de ciddi bir açılım sağlamış olup, ayrıca büyük ölçüde vergi kayıp kaçağını oluşturan akaryakıt ürünlerine getirilen Ulusal Markır ile alkollü içki ve tütün mamullerine getirilen badrol uygulaması haksız rekabeti engellemiş, vergi kaybını da ortadan kaldırmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin yanında, vergi incelemelerinde de klasik yöntemler terk edilirken veri bankacılığı geliştirilmiş ve şu anda vatandaşlık numarasının hayata geçirilmesi, tapu, taşıt, mevduat ve harcamaların bilgisayar ortamında takip edilebilir hale getirilmesi kayıt dışı mücadelenin önemli bir parçası haline gelmiştir diyen Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz,sözlerine şöyle devam etti, “Mükellef olsun olmasın her vatandaş belge düzenine uymak zorundadır. Zira bu çalışmalar sadece Gelir İdaresi Başkanlığı çalışmaları ve yatırımı ile değil toplumu oluşturan her ferdin vatandaşlık görevini tam olarak yerine getirmesi ile başarıya ulaşacaktır. Aksi taktirde gelecek kuşaklara kötü miras bırakılması kaçınılmazdır” dedi.



(Mücadele)