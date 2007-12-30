“ AKP’den sonra gelen ikinci partiyiz”

MHP Aydın İl Başkanı Hasan Muti 2007’den 2008 yılına geçişi gazetemize özel bir açıklama yaparak değerlendirdi. 2007 siyaset bakımından yoğunluk yaşandığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti “ Türkiye 2007 yılında 22 Temmuz seçimleri ve referandumla sandık başına çağrıldı. Tüm halkımız oy kullanarak, şuan ki siyaseti kurdu. % 26 oy ile MHP, AKP’den sonra gelen ikinci parti oldu. Referandum da Aydın ilinin hayır demesi teşkilatımızın birlik içinde olduğunun göstergesidir” ifadesini kullandı.

Aydın il olmasına rağmen birçok eksiğinin olduğunu vurgulayan MHP Aydın İl Başkanı Hasan Muti, sözlerine şöyle devam etti “ İktidarda olan AKP, Aydın ilinin eksiklerini yerine getirmelidir. Aydın vilayet olarak üreten ama ürettiğini satamayan, paypas geçirmiş bir ildir. Hava limanı ile ilgili bir gelişme olmadığı gibi, Çine barajı’ndan da ses çıkmamaktadır. Aydın da işsiz gezen gençlerimizede bir çözüm yolu bulunamamıştır. Aydın’ın en büyük kaybı ise jeotermal enerjisidir. Çevre yoluda Aydın’da çözülemeyen sıkıntılardan bir tanesi. Transit geçiş olarak merkezi kullanıyorlar ve bu en büyük sebep olarak çevre kirliliğine sebep oluyor. Hükümetimizden beklentilerimiz Aydın’ın kalkınmasına yardımcı olacak ve gelişmesine sebep olacak bu yatırımlar üzerinde yoğunlaşmalarıdır ve yapacağım diye söz verip başka yıllara ertelememesidir” diyerek 2009 yılında yapılacak olan seçimlerinin 2008 yılına alınarak halkı erken seçime davet etmelerine hazırlıklı olmamızın altını çizen MHP Aydın İl Başkanı Hasan Muti, “2009 yılında yapılacak olan yerel seçimin altı ay öne alınacağının beklentisi içindeyiz. Bu yapılacak olan yerel seçimle iyi sınav vereceğimize inanıyorum. Belediye Başkanlığına, Belediye İl Genel Meclis Başkanlığına talibiz. Bu seçimde galip çıkacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, iktidar olan AKP’den onurlu parti olmalarını istiyoruz. Türkiye’yi bir muhterasan ülke olarak görmemelerine inanıyorum. Gireceğimiz bu yeni yılda PKK’nın haber bültenlerini doldurmasını ve artık yüreklerinin yanmamasını istiyoruz. Onurlu bir gelecek için bunu AKP’den istiyoruz” dedi.



(Mücadele)



