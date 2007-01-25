AKP SUSUYOR!

MHP Önceki İl Başkanı Recep Taner gazetemize yaptığı özel açıklamada, bir süre önce Ankara’da toplantıda bir konuşma yapan Yaşar Kemal’in sözlerini değerlendirdi.

Taner yaptığı açıklamada, “AKP tehditlere karşı susmaktadır” dedi ve özetle şunları söyledi;

“Sözde aydınların yapmış oldukları toplantıda onur konuğu olan Yaşar Kemal herhalde Orhan Pamuk’un Nobel edebiyat ödülünü almış olmasından dolayı eziklik hissetmiş olacak ki Türkiye’de PKK’lı teröristlerden bahsederken onlar için gerilla tabirini kullanmış. Orhan Pamuk’ta Türklerin Ermeni ve Kürtleri katlettiğinden bahsederek Nobel ödülü aldığını fark eden Yaşar Kemal, önümüzdeki Nobel ödülünü alabilmek için şimdiden Türkiye’ye ihanet içeren açıklamalar yapmaya başlamıştır.

AKP Hükümetinin uzun zamandır AB sevdasıyla gündeme getirdiği Kürt sorununu ve azınlıklar meselesinin Ankara’da siyasallaşması için çalışma yapanlara zemin hazırlamaktadır.

Sayın Başbakan,2007’nin seçim yılı olması sebebiyle özellikle Türkiye’nin belli bölgelerinde Kurban Olayım Ayına Yıldızına afişiyle sahte bir milliyetçilik gösterisi yaparken, aynı afişleri Diyarbakır’da,Tunceli’de, Mardin’de , Ardahan’da, Kars’ta olmadığını da tüm Türk Milleti bilmektedir.

Bölgelere göre politika izleyen AKP Hükümeti peşmerge lideri Talabani ve Barzani’nin Türkiye Cumhuriyeti Devletini tehdit eden açıklamalar karşısındaki suskunluğunu Ankara’daki sözde aydınlar toplantısında yapılan açıklamaları sinesine çekerek sadece susmaktadır.

Türkiye’de gerçekten vatansever olan, gerçek Aydınların ortaya koyduğu tepkiler AB ve ABD tarafından desteklenen medya tarafından gündeme getirilmemekte ve açıklamaları yer bulmamaktadır. Burada iş, yerel basınlara ve ulusal değerlerine sahip birkaç basın yayın kuruluşuna düşmektedir.

Irak’ta Türk işçilerinin uğradığı uçak kazasında belirsizlikler halen devam etmektedir. O kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın nasıl bir kaza sonucu öldüğü belli değildir. Büyük medya kuruluşları teknik arızadan bahsederek gündemi kapatmaya çalışırken Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevlendirdiği uzmanlara kazanın gerçek nedenini ortaya çıkaracak olan kara kutu teslim edilmemiş ve uçağın enkazında inceleme yapmak isteyen yetkililer engellenmiştir.

Türk milleti olarak, uçağın düşüş şeklinin kaza mı yoksa, birileri tarafından vurularak mı düşürüldü merak etmekteyiz.Fok balıkları için, nesli tükenmekte olan kuşlar için, masum işçilerin ölüm sebepleri hakkında araştırma yapmayan ABD’ye sessiz kalmalarını ibretle izlemekteyiz.”

(Mücadele)



