“AKP Alevilere oyun oynuyorlar”

AKP’nin alevilere oyun oynadığını savunan İşçi Partisi MKK Üyesi ve Aydın Belediye Meclis Üyesi Aysun Altıntaş, gazetimize özel bir açıklamada bulundu. Sol partilerin bugüne kadar yapamadığını AKP’nin yapacağını söyleyen Altıntaş “ Gazetelerde yazılan haberlerde, Recep Tayip Erdoğan Muharrem orucunda, bir grup Alevilere iftar yemeği verecekmiş. Arkasından AKP’nin Alevilikle ilgili olarak yapmayı düşündüğü düzenlemeler yazıldı. Buna göre Erdoğan Hükümet’inin Alevi Reformu üç aşamada gerçekleşecek. Cemevlerine her türlü maddi ve manevi yardım sağlanacak, yasal statüye kavuşturulacak,camilerde olduğu gibi su ve elektrik giderleri devlet tarafından karşılanacak ve alevilikle ilgili kamusal niteliği olan bir yapı oluşturulacak. Alevi kurumlarını bünyesinde barındırması ve yarı kamusal bir nitelikte olması planlanan yapı, Alevilikle ilgili araştırmalar yapacaklar. Elli yıldır atılması planlanan adım, Türkiye’nin yarım yüzyılı aşkın bir süredir yaşamakta olduğu sürecin doğal sonucudur.

Cumhuriyet Devrimi ile tasfiye edilen tarikat,cemaat, tekke ve zaviye gibi Ortaçağ kurumları yeniden canlandırıldı. Doğal olarak bu canlandırma, ilk olarak Sünni inancın hakimiyet alanlarında gerçekleşti. Devlet adım adım Sünnileştirilirken, tarikat ve cemaatler bir yandan büyük ekonomik güç kazandılar, diğer yandan fiilen yasal hale geldiler. 1990’lı yıllar, tarikatların Türkiye’de Hükümet koltuklarına alenen tırmandığı yıllardır. AKP iktidarını ise bu açıdan değerlendirecek olursak, Sünni tarikatların iktidarı tek başlarına ele geçirmesi olarak değerlendirebiliriz. İktidarı ele geçiren Ortaçağ zihniyeti, şimdi bütün toplumu kendi anlayışına göre düzenleme çabası içindeler. Cumhuri-yetin toplumsal yaşamda gerçekleştirdiği devrimin kalıntılarının da kökü kazınmak isteniyor. Toplumumuz, yüzyıl önceki parçalanmışlığa geri döndürülüyor” dedi.

AKP’nin amacı Cemevlerini ibadet yeri olarak tanınması, dede ve zakirlerin kadrolu olarak devlet görevlisi haline getirmeleri ve kurumlaştırmasıdır diyerek sözlerine şöyle devam etti “ AKP toplumunun Ortaçağ farklılıklarını geride bırakarak modern bir millet olarak yaşamasını istemiyor. Modern milletin yerini; halkın dinler, mezhepler, tarikatlar, cemaatlar ve etnik topluluklar şeklinde bölünmesi alsın ki, dahil oldukları örgütlenme siyaset alanında güçlü olabilsin, iktidarı elinde tutabilsin. Elbette aynı sözlerim, AKP’nin sırtını dayadığı emperyalizmin Türkiye’ye ilişkin emellerini gerçekleştirmesi açısından da geçerlidir. Anadolu insanının yüzyıllar içinde geliştirdiği kültürün ve yaşama biçiminin ifadesi olan Alevilik, şimdi bu konumundan çıkarılmaktadır.

Bunun yerine Alevililik, ibadet evleri, dinsel kurumları, geçimini yaptığı işten sağlayan din görevlileri ile bir dine dönüştürülmekte, böylece bir yandan Ortaçağ’a ait zihniyetler canlandırılırken, diğer yandan gerçekte Alevilikte olmayan kurumlar icat edilerek toplumumuz gericiliğe mahkum edilmektedir. Alevi yurttaşlar ve bütün milletimiz, kurulan tuzağı görmek zorundalar” dedi.

(Mücadele)



