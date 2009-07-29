AK Partiâ€™den Valiye ziyaret

Ak Partili milletvekilleri Mehmet Erdem ve Ahmet ErtÃ¼rk ile beraberindeki ilÃ§e ve belde belediye baÅŸkanlarÄ± Vali HÃ¼seyin Avni CoÅŸ’a nezaket ziyaretinde bulundular.

ToplantÄ± salonunda olduÄŸu belirtilen ancak valilinin makamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen ziyerette AK Partili milletvekillerinin yanÄ±sÄ±ra AydÄ±n’da AK Parti’den seÃ§im kazanan 15 ilÃ§e ve belde belediye baÅŸkanÄ± yer aldÄ±.

Ziyaret sÄ±rasÄ±nda Umurlu Belediye BaÅŸkanÄ± RÄ±za PosacÄ±, Vali CoÅŸ’u pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak 2. Geleneksel Umurlu BoÄŸa GÃ¼reÅŸleri’ne davet ederek boÄŸa gÃ¼reÅŸlerini simgeleyen poÅŸu hediye etti.

YÃ¶netimde olduklarÄ± belediyelerin sorunlarÄ±nÄ± Vali CoÅŸ’a aktaran AK Partili yÃ¶neticiler 40 dakika Vali CoÅŸ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra valilikten ayrÄ±ldÄ±lar.



(MÃ¼cadele)









