1881-193âˆž

AZÄ°Z ATATÜRK,

Seni aramÄ±zdan ayrÄ±lÄ±sÄ±nÄ±n 75. yÄ±lÄ±nda Sükran, minnet ve rahmetle anÄ±yor,

ARIYORUZ.

"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek deÄŸildir. Benim fikirlerimi, benim duygularÄ±mÄ± anlÄ±yorsanÄ±z ve hissediyorsanÄ±z bu yeterlidir."

Mustafa Kemal ATATÜRK

(MÃ¼cadele Ajans)



