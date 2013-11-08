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09 KasÄ±m 2013
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1881-193âˆž

AZÄ°Z ATATÜRK,

Seni aramÄ±zdan ayrÄ±lÄ±sÄ±nÄ±n 75. yÄ±lÄ±nda Sükran, minnet ve rahmetle anÄ±yor,

ARIYORUZ.

"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek deÄŸildir. Benim fikirlerimi, benim duygularÄ±mÄ± anlÄ±yorsanÄ±z ve hissediyorsanÄ±z bu yeterlidir."

Mustafa Kemal ATATÜRK

(MÃ¼cadele Ajans)

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