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15 Şubat 2017
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Zuhal Olcay, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı

Ünlü sanatçı Zuhal Olcay, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Forum Mersin Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen konserde, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. 7’den 70’e birçok vatandaşın izlediği konserde, Olcay’ın hayranları konser boyunca şarkıcıya eşlik etti.
Kendine has duruşu ve farklı tonuyla yıllardır hayranlıkla izlenen güzel sanatçı Zuhal Olcay, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Mersinlilere ‘aşk’ dolu saatler yaşattı.
Forum Mersin Alışveriş Merkezi Sanatçılar Meydanı’nda gerçekleşen konserde sevenleriyle buluşan Olcay, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye ‘Gecenin Öteki Yüzü’ şarkısıyla çıkan ünlü sanatçı Zuhal Olcay, gece boyunca ‘Ayrılık da Sevdaya Dahil’, ‘Sen Benim Şarkılarımsın’, ‘Sevdalı Başım’ gibi birbirinden güzel eserleri seslendirdi.
7’den 70’e birçok vatandaşın izlediği konserde, Olcay’ın hayranları konser boyunca şarkıcıya eşlik etti.
Ayrıca vatandaşlar konser boyunca cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle Olcay’ı çekerek, konseri ölümsüzleştirdiler.

Konser yaklaşık 1 saat sürdü. (İHA)

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