Zeki Müren ve Ajda Pekkan yıllar önce Kırkpınar’a özel davet edilmiş

‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren ve Ajda Pekkan’ın, 1989 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivaline davet edildiği, yaz aylarında program yoğunluğu nedeniyle festivalde konser veremedikleri ortaya çıktı.

Edirne Belediyesi, 16 Temmuz’a kadar sürecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde bir çok ünlüye ev sahipliği yapıyor. Edirne Belediyesi eski başkanlarından Eczacı İbrahim Ay, 1989 yılında Zeki Müren’in Kırkpınar’a özel davet edildiğini belirterek, “Programı uymadığı için gelemeyeceğini söyledi. Bu programları aksattıkları zaman tazminat ödemeleri gerekiyor. Yaz programları yoğun oluyor. Büyük otellerde, yazlık bölgelerde konserler verdikleri için” dedi.

“Kırkpınar’a güneş doğsun istedik”

Ay, “Büyük bir sanat güneşi Kırkpınar’ı şenlendirsin, Kırkpınar’a halkın ilgisi artsın istedik. Kırkpınar’a güneş doğsun istedik. Zaten onun adı da Sanat Güneşiydi. Ben davet etmek için kendim gittim Zeki Müren’e. Kendi programları var. Onları kesinlikle aksatmıyorlar. Bu programları aksattıkları zaman tazminat ödemeleri gerekiyor. Bir gün buraya gelecek diye, diğer programlarını aksatmak istemez. Programı uymadığı için gelemeyeceğini söyledi. Ajda Pekkan’a da aynı şekilde teklif ettik. Yaz programları yoğun oluyor. Büyük otellerde, yazlık bölgelerde konserler verdikleri için. Onun da programı uymadı bu nedenlerden dolayı. Biz davet ettiğimizle kaldık. Ama o dönemde gelseydi güzel bir olay olurdu. Kırkpınar’ın ve Edirne’nin tanıtımı daha iyi olurdu. Daha magazinsel olurdu. O zaman para konuşmadık. Gelirim deseydi, para konuşacaktık. Şuanda her şey organizatörlerle yapılıyor. Bizim o zamanki bütün konserlerimiz sempatik kanalla yapılıyordu. Bütün konserlerimi Anadolu Folklor Vakfı’yla yapıyordum o zamanlar. Edirne Belediyesi olarak Anadolu Folklor Vakfı’nın üyesiydim. O vakıf bütün sanatçılarını ücretsiz yolluyordu bana. Sadece burada giderlerini karşılıyorduk” dedi.

“Kırkpınar’ın daha cazip hale gelmesi için çalıştık”

Kırkpınar’ın daha çok kitlelere ulaşması için büyük çaba harcadıklarını belirten Ay, “Biz göreve geldiğimiz zaman Kırkpınar sahasının kapasitesi 4 bin 500-5 bin arasındaydı. 1950 yılından beri sürekli Kırkpınar seyrediyorum ve Kırkpınar hastasıyım. Allah bana Kırkpınar’ı idare etmeyi de nasip etti. Kırkpınar’ı nasıl geliştiririz, nasıl yaparız diye düşünürken, Kırkpınar’ın festival kısmını da genişletelim ki vatandaşa cazip gelsin, daha çok vatandaş davet edelim, daha çok kişi gelsin, dedik. Buna dayanarak tribünleri yaptık. Şuanda tribünler 25 bin kişi alıyor. Bu arada da daha cazip hale gelmesi için düşünürken meşhur sanatçıları buraya davet ettiğimizde, Edirne’nin sesini daha çok duyurmuş oluruz, sanatçı da Edirne lafını ettiği için biz de gurur duyarız diye düşündük. Hatta orada o sanatçılara Edirne’yle ilgili güzel hediyeler vermek istedik. Şimdikilerin çok iyi yaptığı işleri, kısıtlı, mütevazi bütçemizle yapmaya çalıştık” diye konuştu. (İHA)