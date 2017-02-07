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07 Şubat 2017
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Ünlü sanatçıların kliplerini inşaat mühendisi çekiyor

İnşaat mühendisi Onur Aldoğan virane haldeki depoyu tiyatroya dönüştürdü ardından Hande Yener, Çelik, Berkay gibi Türkiye’nin en güçlü isimlerinin şarkılarına klip çekti. Henüz 27 yaşında olmasına rağmen yüzlerce şarkının kamera arkasındaki ismi olmayı başaran genç yönetmen Nisan ayında vizyona girecek olan ilk filmiyle de beyaz perdeye de adım attı. Hedefinde ise sinemanın babası Alfredo James Pacino ile çalışmak var.
Yönetmen Onur Aldoğan, İstanbul Kadıköy’de virane halde olan depoyu özellikle iletişim öğrencileri ve sektöre gönül verenlere ücretsiz sinema ve tiyatro eğitimi vermek için kullanıyor. Bugüne kadar onlarca öğrencisi olan Aldoğan’ın önce inşaat ardından jeofizik mühendisliği ve işletme bölümlerinden mezun. Deyim yerindeyse on parmağında on marifet olan genç yönetmenin onlarca da öğrencisi var. Onur Aldoğan, “50 tane öğrencim var. İlk geldiklerinde buradan bir şey olmaz diyenler. Şimdi bu salonda oyun oynamak için can atıyorlar. Haftanın iki günü ders anlatıyorum. Burası yıkık virane bir yerdi. 3 ayımı aldı düzenledim” ifadelerini kullandı.
Sanatçıları anlattı
200’ün üstünde klip çeken Aldoğan küçük yaşlarda şarkılarını dinlediği sanatçıların şimdi kliplerini çekmekten keyif aldığını söyledi. Klip çekmeden önce sanatçılarla uzun zaman geçirmenin önemli olduğuna dikkat çeken Aldoğan, “ İnsanların size güvenmesi ve sevmesi gerekiyor. Her sanatçı farklı bizim onlarla bukalemun gibi olmamız şart. Onlara uyum sağlamamız gerekiyor” dedi. Çalıştığı sanatçılar hakkında da kısa tüyolar veren Aldoğan; “ Çelik çok zeki bir adam. Çok dolu ve ne istediğini bilen bir adam. Tual grubu ile çalışmak da çok keyifli. Berkay ve Hande Yener’in de görüntü yönetmenliğini yaptım. Çok keyifliydi. Çok enerjik oluyor çekimleri renkli oluyor ”dedi.
4 sinema filminin ardından dizi sürprizi
Genç yönetmen başrollerini Yıldız Asyalı ve Enis Boztepe’nin paylaştığı dram türündeki “Benim Hikayem” filmiyle sinemaya adım attığını belirtti. Ardından Şubat ayında çekimlerine başlanacak olan komedi alanındaki “İşte Şimdi Yandık” isimli ikinci sinema filmiyle “motor” diyecek olan Aldoğan 2017 yılında 4 adet sinema filmim vizyona girecek. Ardından televizyon dizisi projem var” dedi.
Sinemada hedef Alfredo Pacino
Genç yönetmen, “Hayatımda bir şansım olsaydı, Alfredo James Pacino ile çalışmak isterdim. Haluk Bilginer ve Kıvanç Tatlıtuğla da çalışmayı çok isterdim” dedi
“Yüzde 70’i yeteneksiz”
9 yıldır yönetmenlik ve görüntü yönetmenliği yaparak sektörde yer alan Aldoğan, dizilerdeki oyunculukları eleştirdi. Aldoğan, “O kadar yeteneksiz adamlar var ki. Şuan dizilerde oynayanların yüzde 70’i çok yeteneksiz. Özellikle yan karakterler yeteneksiz. Ana castlar çok iyi ama diğerleri. Tiyatro oyuncuları varken bu işin ehli olan insanlar varken, sadece güzel veya yakışıklı diye insanları oynatmak çok saçma geliyor” diye konuştu.
Akademisyenlere sitem
Bir dönem Marmara Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim veren Aldoğan, sinema televizyon alanında akademisyenlerin yeterli donanıma sahip olmamasından yakındı. Genç yönetmen, “Ben çoğu üniversitenin hocalarının donanımlı olduğunu düşünmüyorum. Hiç kısa film çekmemiş kısa film hocası var. Kimi okullarda kamera yok. Öğrencilere sorduğumda tahtaya çizerek anlatılıyor diyor. Düşünsenize bir doktorun tahtada anatomi öğrendiğini. Mümkün değil böyle bir şey. Ben hocaların inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)

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