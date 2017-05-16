Ünlü sanatçı Tarık Tarcan adada çevre temizliği yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun beldesinde denizde ve kıyıda temizlik yapıldı. Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Bozburun’da yaşayan sinema sanatçısı Tarık Tarcan da katıldı.

Belediye personeli ve öğrencilerle birlikte koylardan çöp toplayan Tarcan, kendi kullandığı tekne ile Kızılada’ya geçti, burada da temizlik yaptı. Doğanın insan eliyle kirletildiğini belirten Tarcan, ormanda izinsiz mangal yakanlara 1 yıl hapis cezası verilmesini istedi, turizm bölgelerinde çevre temizliğine dikkat çekti. Kendisi de kaçak yapıdan dolayı yargılanan Tarcan, Bozburun’da imar yasağına rağmen inşaat izni verildiğini söyledi. Sanatçı Tarık Tarcan, şöyle konuştu:

“Bu tertemiz koyların güzelliğini yaşayan, ne yazık ki pisliğini bırakıp giden insanlarla dolu bir ülkeyiz. Evlerimizi en temiz halde tutar ama dışarıda tabiata geldiğimiz zaman evimize gösterdiğimiz titizliği göstermeyip, bütün pisliği bırakıp gideriz. Biz de çevre temizliği yaparak kendi içimizde ruhumuzu temizlemiş olduk. Çünkü insanlar yaşadığı yerlerin geleceği, konumu, kısacası her şeyi ile sorumludurlar. İlla ki burada doğmak gerekmez. Eğer burada yaşıyorsanız sorumluluklarınız vardır. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde bugün böyle bir temizliğe başladık.”

Koy temizliğinin ardından dalgıçlar Bozburun kıyısında dalış gerçekleştirerek, deniz dibi temizliği yaptı. Etkinlikte bir traktör dolusu çöp toplandı. (İHA)