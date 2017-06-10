Ünlü sanatçı Edip Akbayram Tekirdağ’ı salladı

Tekirdağ’da gerçekleştirilen 53. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında, Edip Akbayram hayranlarıyla buluştu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 53. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında akşam saatlerinde binlerce vatandaş, Ünlü Sanatçı Edip Akbayram dinlemek için merkez ilçe Süleymanpaşa sahil dolgu alanı doldurdu. Konser alanına gelen sanat dünyasının yaşayan çınarı Edip Akbayram, “Uzun bir aradan sonra, Tekirdağ Kiraz Festivalinde sizlerle bugün sanatı paylaşacağız, Türküleri paylaşacağız. Hep birlikte yan yana olmaya çalışacağız” dedi

Ünlü sanatçı, albümlerinin parçalarını seslendirmesiyle sahil dolgu alanı coşkulu bir gece yaşadı. Konser boyunca parçalara müzikseverlerin eşlik etmesi ile sahil dolgu alanı Edip Akbayram şarkılarıyla yankılandı. Havai fişekler eşliğinde başlayan konserde, hayranları gece boyunca Edip Akbayram şarkılarına doydu. (İHA)