Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
17 Nisan 2017
Magazin

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullandı

Yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandumda ünlü oyuncu Demet Akbağ da oyunu kullandı. Akbağ, “Vatandaşlık görevimizi yaptık. En büyük ümidim oy kullanma oranının çokluğu” dedi.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandumda oyunu öğlen saatlerinde Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda kullandı. Oy kullanmaya eşi Zafer Çika ile birlikte gelen ünlü sanatçı oyunu kullanacağı sandığı öğrenerek sıraya girdi. Oyunu kullanacağı sırada mührü unutan Akbağ’ı yetkililer uyardı. Ardından oyunu kullanan ünlü oyuncu, sandık yetkililerinin fotoğrafı çektirme isteğini de kırmadı. Akbağ, çıkışta hayranlarıyla selfie çektirerek okuldan ayrıldı.
“En büyük ümidim oy kullanma oranının çokluğu”
Referandumda oyunu kullanan Demet Akbağ,“ Vatandaşlık görevimizi yaptık. En büyük ümidim oy kullanma oranının çokluğu hem çok yazın ortasında değiliz. Bir bahar ayı bütün Türk vatandaşları vatandaşlık görevlerini yapar diye umuyorum. Çünkü bu bizim bir vatandaş olarak yapabileceğimiz çok küçük ama yegane şey umarım bunu değerlendirirler ve memleketimiz içinde hayırlısı olur” diye konuştu. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Ebru Yaşar ve eşinden örnek davranış
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da tohumluk bayileri denetleniyor

Aydın’da tohumluk bayileri denetleniyor

TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

Aydın’da çilek sezonu başladı

Aydın’da çilek sezonu başladı

Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı; “Barajdaki su oranı yetersiz”

Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı; “Barajdaki su oranı yetersiz”

Aydın, Rusya’daki turizm fuarında tanıtılacak

Aydın, Rusya’daki turizm fuarında tanıtılacak

Enginar sofraların vazgeçilmezi

Enginar sofraların vazgeçilmezi

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur
Bugün 04/18 60%
Yağmur
Yağmur. En yüksek 21°C. KD rüzgâr B değişiyor, 15 - 25 km/saat. Yağmur ihtimali %60.
Açık
Bugün 04/18 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 7°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7098

  • Euro

    3,9502

  • BIST

    90.654

  • Altın

    153,2131

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE