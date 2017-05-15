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15 Mayıs 2017
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Ukraynalı güzel model Yanok, Alanya’ya hayran kaldı

Ukrayna asıllı ünlü model, seyahat ve moda bloggerı Katy Yanok, dalga sörfü yapmak için geldiği Alanya’ya hayran kaldı. Los Angeles ve Moskova’da yaşayan güzel model dalga sörfü deneyimi yaşamak için geldiği Alanya’nın farklı güzelliklerini takipçileriyle paylaştı. Paris, Londra, Moskova, Nice, Los Angeles gibi dünyanın farklı şehirlerinden paylaşımlar bulunan Katy Yanok Alanya’ya da geniş yer verdi.
İlk olarak geçen yıl Alanya Sörf Takımı eğitmenlerinden Barış Dülgarla iletişime geçip dalga sörfü dersi alan ünlü model ve blogger daha sonra birkaç kez daha ders alıp dalga sörfü yapmaya başladı. Katy Yanok’un ailesi de Alanya’dan ev aldı. Sörf eğitmeni Barış Dülgar, Katy’nin sörf konusunda oldukça yetenekli olduğunu belirterek, “İnternet üzerinden bizimle irtibata geçen ünlü modele Alanya’nın bu spor için gayet uygun olduğu konusunda bilgilendirip ders verdik. Kış aylarında bile suya girip sörf yapmanın mümkün olduğunu görünce bu deneyimi tekrar tekrar yaşamak için Alanya’ya geldi” dedi.
Ünlü blogger ve modelin instagram hesabını dünyanın çok farklı yerlerinden 65 bin kişi takip ediyor. (İHA)

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