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29 Nisan 2017
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Türkan Şoray İzmir’de görüntülendi

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray, İzmir’de bir eğlence mekanında görüntülendi.
Ünlü oyuncu Türkan Şoray, Fuar 22. İzmir Kitap Fuarı’nda düzenlenen imza günü için İzmir’e geldi. Özel aracıyla gelen Şoray, imza günü öncesi Alsancak’ta bir mekanda dostlarıyla buluştu. Objektiflere yansıyan Yeşil Çam’ın unutulmaz ismi, İzmir’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ayrıca ünlü oyuncu yeniden bastırdığı ‘Sinemam ve Ben’ adlı kitabını İzmirli hayranları için imzalayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. (İHA)

 

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