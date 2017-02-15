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15 Şubat 2017
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Tırla evlilik teklifi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 27 yaşındaki genç, 1 yıl önce tanıştığı kız arkadaşına AVM önüne park ettiği tıra astığı “Benimle evlenir misin?” yazılı pankartla evlenme teklifinde bulundu.
Biga’da yaşayan Mert Durma (27), 1 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Gökçe Kara’ya sürpriz bir evlenme teklifi yaptı.
Durma, çalıştığı iş yerine ait olan ve üzerinde “Benimle evlenir misin? Gökçem?” yazılı pankart astığı tırı AVM önüne park etti.
AVM’deki güvenlik görevlilerinden rica ederek kız arkadaşının ismini anons ettirip dışarı çıkmasını sağladı.
Genç kız, merdivenlerden inerken balon ve çiçeklerle karşılandı.
Dışarıya çıkıp tırı görünce ise şaşkına döndü.
Konfetilerin patlaması üzerine Mert Durma, kız arkadaşı Gökçe’nin önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu.
Kız arkadaşı Gökçe ‘evet’ diyerek teklifi kabul etti.

Çevredeki vatandaşlar gençleri tebrik ederek mutluluk dilediler. (İHA)

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