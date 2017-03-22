Refakatçi Aleyna Tilki

Ünlü sanatçı Aleyna Tilki, 11 Mart gecesi Eskişehir’de bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman’ın ilk günden bu yana başından ayrılmıyor.

11 Mart gecesi bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir’e gelen ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman (32) ile arkadaşı Volkan Karaca, konakladıkları otelin önünde E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Karaduman ve arkadaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Volkan Karaca, geçtiğimiz hafta tedavisinin ardından taburcu edilirken Emrah Karaduman’ın ise Genel Cerrahi Servisinde tedavisi sürüyor. Ünlü sanatçı Aleyna Tilki ise, ilk günden bu yana Emrah Karaduman’ın başından ayrılmayarak, ünlü DJ ve besteciye tedavi sürecinde gösterdiği ilgi ve alakayla destek oluyor.

Tilki, kahvaltı yapmak için ayrıldığı hastane çıkışında İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna Karaduman’ın sağlık durumuna ilişkin olarak, “Süper. Şuan bir acelem var, kahvaltı yapacağım” diyerek, dışarıda bekleyen araca bindi.

Tilki, “Ne zaman taburcu olacak?” sorusuna da, “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

Öte yandan, Karaduman ve arkadaşına bıçakla saldıran E.D., ilk olarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılmış, daha sonra itirazların ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (İHA)