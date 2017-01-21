‘Olanlar Oldu’ Ä°zmir galasÄ± yapÄ±ldÄ±

MilyonlarÄ± kahkahaya boÄŸan Ata Demirerâ€™in merakla beklenen Olanlar Oldu filminin Ä°zmir galasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Senaryosunu Ata Demirerâ€™in yazdÄ±ÄŸÄ±, Hakan AlgÃ¼lâ€™Ã¼n yÃ¶nettiÄŸi, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± BKM filmin Ã¼stlendiÄŸi Olanlar Oldu filmi Ä°zmir galasÄ± iÃ§in baÅŸrol oyuncularÄ±yla birlikte Ä°zmirli sinemaseverlerle buluÅŸtu. Optimum Outletâ€™de yapÄ±lan galaya, Ã¼nlÃ¼ komedyen Ata Demirer ve filmin baÅŸrol oyuncularÄ±ndan; Tuvana TÃ¼rkay, ÃœlkÃ¼ Duru, Seda GÃ¼ven ve Salih Kalyon’un katÄ±ldÄ±. Filmden Ã¶nce filmin oyuncularÄ±, hayranlarÄ± ile sÃ¶yleÅŸide buluÅŸtu.

Filmin geÃ§tiÄŸi Ä°zmir’in Seferihisar ilÃ§esini Ã§ok beÄŸendiÄŸini belirten Ata Demirer; ”Ä°zmir bizim film gibi sÄ±cak bir coÄŸrafya. Seviyoruz Ä°zmir’i. Her filmi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸahsen benim burada yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z galalar aklÄ±ma geliyor. Ä°nÅŸallah bir tane daha nasip olacak. SÄ±ÄŸacÄ±k resmen plato gibiydi. Ã–zellikle film setlerinde ne sessiz olun demek zorunda kaldÄ±k ne de oradan geÃ§meyin demek zorunda kaldÄ±k. Seferihisar SÄ±ÄŸcaÄ±k’ta alÄ±ÅŸkÄ±n ve modern bir kitle var. SÄ±ÄŸacÄ±k esnafÄ±, halkÄ± ve belediye baÅŸkanÄ± Ã§ok yardÄ±mcÄ± oldular. Seferihisar ve SÄ±ÄŸacÄ±k halkÄ±na Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Sen aslÄ±nda Ã¶ykÃ¼yÃ¼ yazÄ±yorum. Ã–ykÃ¼yÃ¼ yazÄ±nca bu Ã¶ykÃ¼ nerede geÃ§er sorusunu da Ã§ok fazla seÃ§enek bÄ±rakmÄ±yor Ege BÃ¶lgesi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oranÄ±n Ã¶ykÃ¼lerini de yamayÄ± seviyorum. Ä°zmir Ã§ok gÃ¼zel mutlaka birgÃ¼n yine film iÃ§in yolumuz kesiÅŸir” dedi. Daha sonra oyuncular, Optimum Avm Cinemaximum sinemalarÄ±nda filmi Ä°zmirli hayranlarÄ± ile birlikte seyretti.

Ä°ki rolde izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Dev Ajans organizasyonu ile Ä°zmir Optimum Outlet AVM Cinemaximum sinemalarÄ±nda yapÄ±lan galada Olanlar Oldu filmi, izleyenleri kahkaha ve eÄŸlence dolu bir serÃ¼vene Ã§Ä±karttÄ±. Ata Demirerâ€™in deniz aÅŸkÄ±nÄ± beyazperdeye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± filmde, Ã¼nlÃ¼ oyuncu iki farklÄ± rolde izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Ä°mza attÄ±ÄŸÄ± her filmde milyonlarÄ± gÃ¼ldÃ¼ren Ata Demirer son filminde hem bir tekne kaptanÄ± olarak hem de 60â€™lÄ± yaÅŸlarda DÃ¶ndÃ¼ karakteri ile sinemaseverler ile buluÅŸtu.

Filmin konusu

Bir Ege kasabasÄ±nda geÃ§en hikayede, oÄŸlunun mÃ¼rÃ¼vvetini gÃ¶rmek isteyen DÃ¶ndÃ¼, gelin adayÄ± olarak kasabanÄ±n gÃ¼zeli Mehtap’Ä± (Seda GÃ¼ven) dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, bir anda Ã¼nlÃ¼ dizi oyuncusu AslÄ±’nÄ±n (Tuvana TÃ¼rkay) olaylara dahil olmasÄ±yla olanlar oluyor. (Ä°HA)