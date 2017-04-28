Okan Bayülgen’in kızı başkan oldu

Ünlü oyuncu ve komedyen Okan Bayülgen’in kızı İstanbul, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un makamına oturarak Belediye Başkanlığı yaptı.

Başkan Mehmet Kocadon’la makamında bir süre sohbet eden Okan Bayülgen, kızı İstanbul’u Başkan Kocadon’la tanıştırdı. Geçtiğimiz aylarda Bodrum merkezde bir gece kulübü açan Bayülgen, Başkan Kocadon’un talebiyle geçen 23 Nisan’ı kutlamak ve anmak adına kızı İstanbul’u başkanlık koltuğuna oturttu. Hep birlikte poz veren Bayülgen ailesi ile Kocadon, Bodrum’un sezon hazırlıklarından da söz ettiler. (İHA)