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03 EylÃ¼l 2017
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MFÃ– tatilcilere mÃ¼zik ziyafeti sundu

TÃ¼rk pop ve rock mÃ¼ziÄŸinin efsane grubu MFÃ–, bayramÄ±n 2’inci gÃ¼nÃ¼ Bodrum Antik Tiyatroâ€™da sahne aldÄ±.
Ã‡Ä±kardÄ±klarÄ± yeni albÃ¼mleriyle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan efsane grup MFÃ– tatilcilere unutulmaz anlar yaÅŸattÄ±. Yeni albÃ¼mlerinin yanÄ± sÄ±ra, geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± da seslendiren gruba Bodrum Antik Tiyatroyu dolduran seyirciler de eÅŸlik etti. YaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸinin izlediÄŸi konserde Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± YeÅŸim SalkÄ±m ve oyuncu Sermiyan Midyat gibi isimlerde yer aldÄ±.
MFÃ– grubunun solisti Mazhar Alanson Bodrum konserlerinde Ã§ok heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek hayranlarÄ±nÄ±n bayramÄ±nÄ± kutladÄ±. (Ä°HA)

 

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