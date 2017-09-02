MFÃ– tatilcilere mÃ¼zik ziyafeti sundu

TÃ¼rk pop ve rock mÃ¼ziÄŸinin efsane grubu MFÃ–, bayramÄ±n 2’inci gÃ¼nÃ¼ Bodrum Antik Tiyatroâ€™da sahne aldÄ±.

Ã‡Ä±kardÄ±klarÄ± yeni albÃ¼mleriyle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan efsane grup MFÃ– tatilcilere unutulmaz anlar yaÅŸattÄ±. Yeni albÃ¼mlerinin yanÄ± sÄ±ra, geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± da seslendiren gruba Bodrum Antik Tiyatroyu dolduran seyirciler de eÅŸlik etti. YaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸinin izlediÄŸi konserde Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± YeÅŸim SalkÄ±m ve oyuncu Sermiyan Midyat gibi isimlerde yer aldÄ±.

MFÃ– grubunun solisti Mazhar Alanson Bodrum konserlerinde Ã§ok heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek hayranlarÄ±nÄ±n bayramÄ±nÄ± kutladÄ±. (Ä°HA)