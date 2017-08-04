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04 AÄŸustos 2017
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Manken ve ÅŸarkÄ±cÄ± Dorsa: “ÅžarkÄ±larÄ±n tÄ±klanma sayÄ±larÄ±nda ÅŸike var”

TekirdaÄŸ’Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen 10. Ã‡orlu TarÄ±m FuarÄ±â€™nda bir traktÃ¶r markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±na katÄ±lan manken ve ÅŸarkÄ±cÄ± Nilay Dorsa, teknoloji ile birlikte albÃ¼mlerin satmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Dorsa, internette tÄ±klama ve indirilme sayÄ±larÄ±na ÅŸike bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
TarÄ±m fuarÄ±na katÄ±lan Nilay Dorsa, “Ã‡iftÃ§ilik zaten bizim bir Ã§ok alanda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸumuz gibi tarÄ±mda da bence Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±yÄ±z. BugÃ¼n de fuardayÄ±z ve ziyaretÃ§iler tarafÄ±ndan ilgi de var. Ã‡orluâ€™da olmak da gÃ¼zel. Fuarda olmak da Ã§ok keyifli, yeni araÃ§larÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in buradayÄ±z. GÃ¼zel, keyifli gidiyor” dedi.
Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± ve projeleri konusunda da bilgiler veren Dorsa, “‘Vay be’ adÄ±nda bir single Ã§Ä±kardÄ±m. Gayet keyifli gidiyor. BirkaÃ§ ay oldu. Yaz ayÄ± nedeniyle turnedeyiz, konserlerimiz var. Gerek yurt dÄ±ÅŸÄ±, gerek deÄŸiÅŸik illerde ÅŸehir ÅŸehir TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±nÄ± geziyoruz. Ã–zellikle tatil beldelerinde daha Ã§ok sevenlerimle buluÅŸuyorum, gayet gÃ¼zel, keyifli geÃ§iyor” diye konuÅŸtu.
Yeni projeleri konusunda da aÃ§Ä±klamalarda bulunan Nilay Dorsa, “Yeni sezonla beraber bir televizyon programÄ± projemiz var. Ä°Ã§eriÄŸini anlatmayayÄ±m, sÃ¼rpriz olsun. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda bir film projemiz var. Oyunculuk konusunda bazÄ± denemelerim olmuÅŸtu. Ama zaman ayÄ±ramamÄ±ÅŸtÄ±m, sahneden dolayÄ± ama yeni sezonda hem televizyona hem oyunculuÄŸa biraz aÄŸÄ±rlÄ±k vermek istiyorum. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda single Ã§alÄ±ÅŸmam da olacak yeni ÅŸarkÄ±larla sevenlerimle buluÅŸacaÄŸÄ±m” ÅŸeklinde konuÅŸtu.
“Bir ÅŸey raÄŸbet gÃ¶rÃ¼nce ÅŸike devreye giriyor”
Ä°nternetten ÅŸarkÄ±lara kolay ulaÅŸÄ±mÄ±n etkilerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine Dorsa, “DÃ¼nya ilerledikÃ§e teknoloji de ilerliyor. Teknoloji dÃ¼nyasÄ±nda, internet dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸÄ±yoruz son dÃ¶nemde, tabii ki etkiliyor, single artÄ±k hiÃ§bir ÅŸekilde satmÄ±yor. Ä°nternetten indirme sistemi ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. ArtÄ±k ÅŸarkÄ±nÄ±z ne kadar tÄ±klandÄ±ysa o kadar raÄŸbet gÃ¶rmÃ¼ÅŸ kabul ediliyor. Ne kadar tÄ±klanmÄ±ÅŸ ve ne kadar indirilmiÅŸse. TÃ¼ketim Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± aslÄ±nda bir nevi, teknolojinin bir sonraki aÅŸamasÄ±nda bizi neler bekliyor insanlarda muamma Ã§Ã¼nkÃ¼ bunda da ÅŸike olmaya baÅŸladÄ±. NasÄ±l ki bir ÅŸey raÄŸbet gÃ¶rÃ¼nce ÅŸike mutlaka devreye giriyor. BakÄ±yorsunuz bir sanatÃ§Ä± bir ÅŸarkÄ± Ã§Ä±karÄ±yor. Bir gecede bir milyon, iki milyon, Ã¼Ã§ milyon tÄ±klanma oluyor. Bu biraz abartÄ±lÄ± ve ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±. Onun iÃ§in o tÄ±klanmalarla da oynanÄ±lÄ±yor ne yazÄ±k ki. Bu da tabii ki bizim gibi Ã¶zellikle yeni nesil, bir ÅŸeyler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin hevesini veya emeÄŸini de bir ÅŸekilde zedeliyor ve kÄ±rÄ±yor. KÃ¶ÅŸeleri her alanda olduÄŸu gibi mÃ¼zik sektÃ¶rÃ¼nde de birileri tutmuÅŸ durumda. OnlarÄ±n arasÄ±nda rakipsiniz ve bir ÅŸekilde Ã¶ne Ã§Ä±kmak amacÄ±ndasÄ±nÄ±z. O yÃ¼zden de zorlanÄ±yoruz aÃ§Ä±kÃ§asÄ±” dedi.
“Organik kalmak her daim gÃ¼zel”
Kendisine tÄ±klanma sayÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±rma yÃ¶nÃ¼nde teklif gelip gelmediÄŸi sorusuna da yanÄ±t veren Dorsa, “Sosyal medya danÄ±ÅŸmanlarÄ± var. Sosyal aÄŸlarda, mecralarÄ± yÃ¼kseltelim, tÄ±klanmayÄ± yÃ¼kseltelim, takipÃ§iyi yÃ¼kseltelim diyorlar. Ama organik kalmak her daim daha gÃ¼zel diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ben her ÅŸeyin yalÄ±n ve sade, doÄŸru olmasÄ±ndan yanayÄ±m. O yÃ¼zden doÄŸrucu bir tavrÄ±m var. Bir ÅŸeyin iÃ§ine ÅŸike girdiÄŸi zaman insanlar bunu hissediyorlar ve biliyorlar. Komik duruma dÃ¼ÅŸenler de oluyor. O yÃ¼zden de kendi emeÄŸinizle bir yerlere gelmek daha doÄŸru” aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. (Ä°HA)

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