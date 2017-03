Kutsi’den hayranlarına müjdeli haber

Ünlü sanatçı Kutsi, sevenlerine yeni albüm müjdesi verdi. “Kalbimdeki Deniz” dizisinde başrol oynayan Kutsi, “Müzik olmasa, oyunculuk olmazdı” dedi.

Ünlü sanatçı Kutsi, eski eşi Sinem Bayraktutar Bodrum’a yerleştikten sonra sık ilçeye gelerek kızları Ceylin Ada ve Lila’yı ziyaret etmeye başladı. Dizi yoğunluğundan fırsat buldukça Bodrum’a gelerek kızlarıyla vakit geçiren Kutsi, Bodrum’un en ünlü mekanlarından biri olan Güler Steak House’da objektiflere takıldı. Ünlü restoranda Malatya’nın yöresel yemeklerinden olan “Bumbar” dolması yiyen Kutsi, Malatya yemeklerini özlediğini ifade etti.

Bodrum’da memleketi olan Malatya yöresi yemeklerini tatma imkanı bulduğunu kaydeden Kutsi, “Bodrum’a kızlarımı görmeye geldim. Bir restoran var dediler Malatyalı bende geldim ve kendi memleketimin yemeklerini yedim burada. Hoş sohbetleri yetti bana. Malatya’nın yemeği olan Bumba dolması yedim. Rahmetlik babaannem yapardı. Çok severim Malatya yemeklerini çokta özlemiştim. Geldim yöresel yemeklerimizden tattım. Bodrum’da Malatya yemekleri yemekte varmış çok sevindim” diye konuştu.

Kalbimdeki Deniz dizisinde başrol oynayan Kutsi, dizinin çok güzel gittiğini belirtti. Kutsi, şunları söyledi “Çok şükür her şey yolunda. 23’üncü bölümü çekiyoruz. Her dizi setinde olduğu gibi zorluklarımız var Allah herkese kolaylık versin. Çok şükür seyircinin beğenisini kazandık. Buda bizim için çok önemliydi. Bizim için çok önemli bir proje. Çok güzel gidiyor”

Müzik aşığı olduğunu sözlerine ekleyen Kutsi, “Müziğim olmasa, oyunculuk olmazdı. Oyunculuk bana ‘doktorlar’ dizisiyle gelen bir kıyafetti. Elimden geldiğince oyunculuk yapmaya çalışıyorum ama müzik aşığı bir adamım. Müzik her zaman hayatımda olacaktır. Şu anda oyunculuk daha ağır basıyor. Şunda da güzelde gidiyor. Oda samimi bir iş çektiğimiz için güzel gidiyor” şeklinde konuştu.

Yeni albüm yolda

Kısa bir süre sonra yeni albümünün çıkacağını ifade eden Kutsi, sözlerini şöyle tamamladı: “Bunun yanı sıra Polat Yağcı ile 15 yıldır beraber çalışıyoruz. Şu anda bir albüm projemiz bitti. İnşallah fırsat bulduğumuzda dizi boşluğunda o albümü de müzik severlerle buluşturmayı planlıyoruz. Altan Çetin ile çok güzel hızlı bir hızlı bir parça çalıştık. Zaten albümün 17 şarkısını bitirmiştim. Herhâlde 1 hafta içerisinde toparlarız tamamlarız parçayı”dedi. (İHA)