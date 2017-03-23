Kutsi 8 yaşındaki kızıyla konser verdi

Ünlü sanatçı Kutsi kızı Ceylin Ada ile beraber Bodrum’da sahne aldı. Ceylin Ada’nın gittiği okul yararına sahneye çıkan Kutsi gitar çaldı, kızı şarkı söyledi.

Ünlü sanatçı Kutsi Bodrum’a gelerek Mehmet Gülümser Danacı İlköğretim Okulu yararına Bodrum Belediyesi Heredot kültür merkezinde sahne aldı. Ceylin Ada eğitim gördüğü okulun düzenlediği etkinlik için babası Kutsi’yi davet etti. Koroda şarkı söyleyecek olan Ceylin Ada babası ile beraber sahneye çıktı. Gitarı eline alan Kutsi ‘Arkadaşım eşek’ şarkısını çaldı kızı Ceylin ise söyledi. Baba kız aynı sahneyi ilk kez paylaştı. İlk kez kızı ile sahne alan Kutsi’nin ise heyecanı gözlerinden okundu.

MİNİK KIZI SAHNEDEN İNMEDİ

Ünlü sanatçı Kutsi eski eşi Sinem Bayraktutar Bodrum’a yerleştikten sonra sık ilçeye gelerek kızları Ceylin Ada ve Lila’yı ziyaret etmeye başladı. Kızı ile sahne almadan önce kısa bir konser veren Kutsi’yi 3 yaşında ki kızı Lila ise yalnız bırakmadı. Sahneden inmeyen Lila babası şarkı söylerken dans etmeyi ihmal etmedi. Kutsi’nin yakasına çiçek takan Lila bir an olsun yerinde durmadı.

Okul yararına sahneye çıkan Kutsi hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. 5 yüz kişilik konser alanına 750 kişi gelince kültür merkezinde oturacak yer kalmadı. Merdiven boşluklarına kadar dolan kültür merkezinde çocuklar Kutsi’ye büyük ilgi gösterdi. Kutsi sevilen şarkılarından biri olan ‘Sanane’ şarkısını söylediği anda çocuklar sahneyi bastı. Çocuklarla beraber şarkısını seslendiren Kutsi hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kutsi “Kızı ile beraber sahne alacağından dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ederek “Bitez mahallesinde bulunan Mehmet Gülümser Danacı ilkokulunun okul aile birliğinin düzenlediği organizasyonda okula destek amaçlı ve çocuklarımıza ve okula bir katkım olması amacıyla bu organizasyonda bulunuyorum. Bu okulda okuyan canım kızıma da destek vermek için katıldım. Öğrencilerde bu heyecanı görünce bende heyecanlandım. Bir gün önceden gelerek provaları yaptık. Bütün ailelerin katılımıyla çok güzel bir gece olacak. Ben kızımı birçok konserimde sahneye çağırdım ama ilk kez o beni çağırdı sahnesine. Bu yüzdende çok heyecanlıyım. Ben kızıma vokalde olurum gitarda çalarım. Kızım müziğe yetenekli bende elimden geldiği kadar bütün desteği vereceğim kendisine. Müzik adına ne yapmak isterse sonuna kadar ben destek olurum. Sanatsal anlamda hangi dalı seçerse seçsin sonuna kadar destek olurum” dedi. (İHA)